Песни Shaman могут включить в школьную программу





Учебную программу по музыке в российских школах могут дополнить песнями самых патриотичных исполнителей эстрады – Shaman, Газманова и Расторгуева. С такой инициативой в Министерство просвещения РФ обратился депутат Государственной думы Сергей Колунов. И в министерства, сообщает «Парламентская газета», к такой инициативе отнеслись благосклонно.





В письме, которое Колунов отправил министру Сергею Кравцову, говорится, в частности, о том, что ввести в программу композиции перечисленных исполнителей попросили учителя и родители школьников.





– Предложения включить песни именно современных авторов я слышал и от ребят в школах, и от матерей и жен участников спецоперации. Они просили, чтобы я выступил с соответствующим предложением, – цитирует издание депутата ГД. – Уверен, изучение патриотических песен, в том числе современных, созданных совсем недавно на фоне проведения нашей страной СВО, привьет детям чувство любви к Родине, гордости за страну.



