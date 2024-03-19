Песни Shaman могут включить в школьную программу

Федеральные новости 19.03.2024 12:26
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19.03.2024 12:26
Учебную программу по музыке в российских школах могут дополнить песнями самых патриотичных исполнителей эстрады – Shaman, Газманова и Расторгуева. С такой инициативой в Министерство просвещения РФ обратился депутат Государственной думы Сергей Колунов. И в министерства, сообщает «Парламентская газета», к такой инициативе отнеслись благосклонно.
В письме, которое Колунов отправил министру Сергею Кравцову, говорится, в частности, о том, что ввести в программу композиции перечисленных исполнителей попросили учителя и родители школьников.
– Предложения включить песни именно современных авторов я слышал и от ребят в школах, и от матерей и жен участников спецоперации. Они просили, чтобы я выступил с соответствующим предложением, – цитирует издание депутата ГД. – Уверен, изучение патриотических песен, в том числе современных, созданных совсем недавно на фоне проведения нашей страной СВО, привьет детям чувство любви к Родине, гордости за страну.
Сообщается также, что идею Колунова уже поддержали в профильном комитете Госдумы.
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