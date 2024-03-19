Дзержинский районный суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Ростовской области Сергея Гнутова, обвиняемого в нападении на сотрудницу полиции в здании аэропорта Волгограда, сообщает V102.RU.

— Суд 13 марта 2024 года своим постановлением продлил Сергею Гнутову, обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти), ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти), меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 августа 2024 года, — прокомментировала информагентству руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

Ранее собственный источник «Высоты 102» уточнял, что дебошира поместили в следственный изолятор до 16 марта. Согласно заключению экспертизы, у пострадавшей сотрудницы полиции диагностированы черепно-мозговая травма, ушиб мягких тканей лица и поверхностная рана ушной раковины.

Напомним, 16 января 2024 года безработный житель Ростовской области находился в здании терминала «С» волгоградского аэропорта в состоянии алкогольного опьянения и весьма буйно себя вел. Наряд транспортной полиции пытался утихомирить пассажира в камуфляжной форме, однако мужчина стал оскорблять сотрудницу полиции, а затем ударил ее кулаком в лицо.

Первое судебное заседание по уголовному делу назначено на 26 марта 2024 года. Избившему сотрудницу МВД грозит до 10 лет колонии.

Фото: архив ИА «Высота 102»