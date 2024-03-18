



Лобовое ДТП с тремя автомобилями, в котором погиб один человек и пятеро были ранены, произошло сегодня, 18 марта, в Камышинском районе Волгоградской области. По информации регионального главка МВД, столкновение произошло около 07:05 утра на 554-м километре трассы «Сызрань – Саратов – Волгоград».

По предварительным данным, водитель Ford Mondeo выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями KIA Sportage и «ГАЗ».





- В результате ДТП пассажир KIA скончался на месте. В больницу доставлены 5 человек, - сообщили в главке.

На место происшествия выезжало руководство региональной Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа районного отдела полиции. Проводится проверка.





Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области