Борьба с коррупцией

В Волгоградской области первые начальники раскрыли свои зарплаты

Борьба с коррупцией 18.03.2024 13:18
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18.03.2024 13:18


Руководители ГБУ в сфере ветеринарии опубликовали средние зарплаты за 2023 год. Как сообщает V102.RU со ссылкой на открытые данные, средние зарплаты начальников и директоров районных станций по борьбе с болезнями животных, а также других учреждений, подведомственных комитету ветеринарии Волгоградской области, приближаются к 100 тысячам рублей, а у некоторых – даже превышают. Заместители руководителей и главные бухгалтеры получали немного меньше своих начальников.
Чемпионами по уровню средних зарплат стали Вера Фирсанова (начальник Урюпинской станции по борьбе с болезнями животных), руководитель Палласовского учреждения Сергей Дробязько и директор Волгоградской областной ветеринарной лаборатории – около 116 тысячи рублей. Четвертое место занял Александр Левитов, который является начальником Иловлинской районной станции – он в прошлом году зарабатывал в среднем 114,8 тысячи рублей в месяц.
В пятерку хорошо оплачиваемых директоров государственных учреждений в сфере ветеринарии вошел также Владимир Рудников, директор Волгоградской городской станции по борьбе с болезнями животных с показателем 113,3 тысячи рублей.
А вот самая маленькая зарплата среди руководителей ГБУ зафиксирована у главного бухгалтера Новониколаевской районной станции Зинаиды Пузыны – 42,6 тысячи рублей.
Напомним, обязанность ежегодно публиковать данные о средних размерах зарплат касается руководящего состава всех государственных и муниципальных учреждений региона и районов. Это делается в рамках антикоррупционного законодательства по истечении каждого года.


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