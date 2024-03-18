В Волгоградской области первые начальники раскрыли свои зарплаты





Руководители ГБУ в сфере ветеринарии опубликовали средние зарплаты за 2023 год. Как сообщает V102.RU со ссылкой на открытые данные, средние зарплаты начальников и директоров районных станций по борьбе с болезнями животных, а также других учреждений, подведомственных комитету ветеринарии Волгоградской области, приближаются к 100 тысячам рублей, а у некоторых – даже превышают. Заместители руководителей и главные бухгалтеры получали немного меньше своих начальников. Руководители ГБУ в сфере ветеринарии опубликовали средние зарплаты за 2023 год. Как сообщает V102.RU со ссылкой на открытые данные, средние зарплаты начальников и директоров районных станций по борьбе с болезнями животных, а также других учреждений, подведомственных комитету ветеринарии Волгоградской области, приближаются к 100 тысячам рублей, а у некоторых – даже превышают. Заместители руководителей и главные бухгалтеры получали немного меньше своих начальников.

Чемпионами по уровню средних зарплат стали Вера Фирсанова (начальник Урюпинской станции по борьбе с болезнями животных), руководитель Палласовского учреждения Сергей Дробязько и директор Волгоградской областной ветеринарной лаборатории – около 116 тысячи рублей. Четвертое место занял Александр Левитов, который является начальником Иловлинской районной станции – он в прошлом году зарабатывал в среднем 114,8 тысячи рублей в месяц.В пятерку хорошо оплачиваемых директоров государственных учреждений в сфере ветеринарии вошел также Владимир Рудников, директор Волгоградской городской станции по борьбе с болезнями животных с показателем 113,3 тысячи рублей.А вот самая маленькая зарплата среди руководителей ГБУ зафиксирована у главного бухгалтера Новониколаевской районной станции Зинаиды Пузыны – 42,6 тысячи рублей.Напомним, обязанность ежегодно публиковать данные о средних размерах зарплат касается руководящего состава всех государственных и муниципальных учреждений региона и районов. Это делается в рамках антикоррупционного законодательства по истечении каждого года.