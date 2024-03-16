В Волгоградской области по наводке с Украины подожгли УИК: видео

Жительница Новониколаевского района Волгоградской области в первый день голосования на выборах президента РФ попыталась поджечь урну с бюллетенями по указке куратора из Украины, сообщает V102.RU. Женщина призналась, что на преступление ее подбили мошенники, которые связались с ней по номеру с «Госуслуг».





— Три дня назад со мной связались и сказали, что взломан мой кабинет на портале «Госуслуг». Меня перевели на Центробанк, где мне прислали удостоверение и поясняли, что на мое имя взяты кредиты. В течение трех дней я общалась с ЦБ, как оказалось потом — это были мошенники. Последний раз они сказали мне, что все обязательства закрыты. Я взяла кредиты на миллион рублей, чтобы перекрыть те суммы, что оформили на меня мошенники. Периодически я разговаривала с молодым человеком, который представился следователем. Он вел мое уголовное дело по факту мошенничества. Сразу предупредил, чтобы я никому о нашем разговоре не сообщала, так как это тайна следствия и неизвестно, кто выдал мои личные данные, — рассказала волгоградка.

Затем ее уговорили «помочь следствию», для чего необходимо было совершить провокацию в день голосования в помещении УИК.

— Сказали, что сейчас идет большая фальсификация бюллетеней на выборах. Перевели меня на специалиста, который говорил, что нужно делать. Куратор указала, что надо найти горючую жидкость, бензина не было, я взял розжиг, банку и тряпочку, сделала фитиль. Далее необходимо было поджечь и навести шум. После этого все бюллетени изымут в качестве доказательства. Мне за это ничего не будет, с работы тоже. Ну и все. Я пришла на избирательный участок, достала баночку, просто выкинула ее, она просто загорелась, — добавила задержанная 32-летняя женщина.

Известно, что инцидент произошел около семи часов вечера. Несмотря на происшествие, работа УИК была продолжена в штатном режиме.

Как отметил председатель ИКВО Виктор Черячукин все попытки дестабилизировать работу избирательных участков и помешать волгоградцам выразить свое мнение, будут жестко пресекаться. К нарушителям могут применяться несколько статей уголовного кодекса, вплоть до терроризма, где санкция предусматривает от 10 лет лишения свободы. По ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий) фигуранту дела грозит до пяти лет колонии.

Напомним, что первый день голосования обернулся происшествиями на УИК. В Волжском урну с бюллетенями залили зеленкой, а в Ворошиловском районе Волгограда 76-летняя женщина бросила дымовую шашку в кабину для голосования.

Сотрудники правоохранительных органов обращаются к жителям Волгоградской области с просьбой не отвечать на звонки неизвестных и, тем более, не выполнять никаких действий, которые диктуют злоумышленники.

Любую информацию вы можете проверить, если лично обратитесь в ближайший отдел полиции. Не отвечайте на звонки с неизвестных вам номеров!