



В Волгограде 76-летняя женщина 15 марта бросила дымовую шашку в кабине для голосования. Как стало известно ИА «Высота 102», женщина действовала по указанию украинских мошенников.





По данным информагентства, инцидент произошел в Ворошиловском районе Волгограда во второй половине первого дня голосования не президентских выборах.

По данным собственных источников информагентства, на связь с пожилой женщиной от лица сотрудника отдела безопасности банка вышел неизвестный мужчина. В банке, сообщают осведомленные источники, у женщины числилось два кредита. Собеседник из Украины убедил пенсионерку в том, что ей окажут содействие в погашении банковской задолженности взамен на услугу – поджог дымовой шашки в кабине для голосования на территории избирательного участка. Пенсионерка согласилась на выдвинутые условия и осуществила замысел.

По информации правоохранительных органов, женщина была задержана на месте происшествия. Проводятся проверочные мероприятия.