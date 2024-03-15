На участке в городе Волжском женщина залила урну зеленкой – видео





В городе Волжском Волгоградской области 15 марта в ходе голосования на выборах президента местная жительница испортила бюллетени, залив зеленкой урну. Как сообщает ИА «Высота 102», волжанка была немедленно задержана.





По имеющимся сведениям, инцидент произошел на одном из УИК Волжского около 12.00 15 марта. Местная жительница в это время подошла к урне и вылила жидкость внутрь.

Как сообщает ИА «Высота 102», волжанка действовала по указанию мошенников из Украины, которые держали ее непрерывно на телефонной связи. Известно, что звонки женщине начали поступать за несколько дней до происшествия. Представившись сотрудниками Службы безопасности одного из банков, украинские мошенники запросили персональные данные женщины, а после сообщили, что в отношении нее, якобы, совершаются подозрительные действия.

В частности, девушке навязывали мысль о том, что на нее пытаются оформить кредиты сразу в нескольких банках. За два дня ей неоднократно поступали такие звонки. Тем самым мошенники из Украины втерлись в доверие к волжанке, после чего она беспрекословно выполнила указание, связанное с порчей урны с бюллетенями.

В настоящее время с женщиной работают сотрудники правоохранительных органов.





Отметим, что в первый день президентских выборов это не единственный случай. Аналогичные инциденты произошли в Москве, Воронеже, Карачаево-Черкесии и Ростове. Примечательно, что все задержанные в городах России – молодые люди в возрасте 20-ти лет. В Крымске местная жительница и вовсе пронесла зеленку в упаковке из-под сока и попыталась залить жидкостью избирательную урну. Данные факты только подтверждают тот факт, что все совершенные преступления на участках были совершены по инициативе преступников из Украины.

Редакция информагентства обращается к жителям Волгоградской области с просьбой не отвечать на звонки неизвестных и, тем более, не выполнять никаких действий, которые диктуют злоумышленники. Любую информацию вы можете проверить, если лично обратитесь в ближайший отдел полиции.

Не отвечайте на звонки с неизвестных вам номеров!