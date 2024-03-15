Происшествия

На участке в городе Волжском женщина залила урну зеленкой – видео

Происшествия 15.03.2024 15:53
0
15.03.2024 15:53


В городе Волжском Волгоградской области 15 марта в ходе голосования на выборах президента местная жительница испортила бюллетени, залив зеленкой урну. Как сообщает ИА «Высота 102», волжанка была немедленно задержана.



По имеющимся сведениям, инцидент произошел на одном из УИК Волжского около 12.00 15 марта. Местная жительница в это время подошла к урне и вылила жидкость внутрь. 

Как сообщает ИА «Высота 102», волжанка действовала по указанию мошенников из Украины, которые держали ее непрерывно на телефонной связи. Известно, что звонки женщине начали поступать за несколько дней до происшествия. Представившись сотрудниками Службы безопасности одного из банков, украинские мошенники запросили персональные данные женщины, а после сообщили, что в отношении нее, якобы, совершаются подозрительные действия. 

В частности, девушке навязывали мысль о том, что на нее пытаются оформить кредиты сразу в нескольких банках. За два дня ей неоднократно поступали такие звонки. Тем самым мошенники из Украины втерлись в доверие к волжанке, после чего она беспрекословно выполнила указание, связанное с порчей урны с бюллетенями.

В настоящее время с женщиной работают сотрудники правоохранительных органов. 


Отметим, что в первый день президентских выборов это не единственный случай. Аналогичные инциденты произошли в Москве, Воронеже, Карачаево-Черкесии и Ростове. Примечательно, что все задержанные в городах России – молодые люди в возрасте 20-ти лет. В Крымске местная жительница и вовсе пронесла зеленку в упаковке из-под сока и попыталась залить жидкостью избирательную урну. Данные факты только подтверждают тот  факт, что все совершенные преступления на участках были совершены по инициативе преступников из Украины.

Редакция информагентства обращается к жителям Волгоградской области с просьбой не отвечать на звонки неизвестных и, тем более, не выполнять никаких действий, которые диктуют злоумышленники. Любую информацию вы можете проверить, если лично обратитесь  в ближайший отдел полиции. 

Не отвечайте на звонки с неизвестных вам номеров! 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
15.03.2024 14:22
Происшествия 15.03.2024 14:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.03.2024 10:37
Происшествия 15.03.2024 10:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.03.2024 10:13
Происшествия 15.03.2024 10:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.03.2024 06:44
Происшествия 15.03.2024 06:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.03.2024 19:17
Происшествия 14.03.2024 19:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.03.2024 15:19
Происшествия 14.03.2024 15:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.03.2024 15:01
Происшествия 14.03.2024 15:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.03.2024 13:34
Происшествия 14.03.2024 13:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.03.2024 20:16
Происшествия 13.03.2024 20:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.03.2024 14:43
Происшествия 13.03.2024 14:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.03.2024 13:49
Происшествия 13.03.2024 13:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.03.2024 11:52
Происшествия 13.03.2024 11:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.03.2024 11:04
Происшествия 13.03.2024 11:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.03.2024 10:12
Происшествия 13.03.2024 10:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.03.2024 10:10
Происшествия 13.03.2024 10:10
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:24
Явка в Волгоградской области на выборах президента превысила 30%Смотреть фотографии
16:22
«Красный Октябрь» модернизировал систему осушки воздухаСмотреть фотографии
16:17
В облизбиркоме назвали неудачной провокацией инцидент с зеленкой на УИК в ВолжскомСмотреть фотографии
15:53
На участке в городе Волжском женщина залила урну зеленкой – видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:43
Родня «отжала» у волгоградского инвалида 100 тысяч на поездку к шаману в МосквуСмотреть фотографии
15:27
Волгоградская область присоединилась к «медвежьему» флешмобу на выборахСмотреть фотографииCмотреть видео
15:24
Народную программу ЕР расширяют поручениями из послания президентаСмотреть фотографии
15:07
Александр Котенко и Александр Беликин из Камышина погибли на СВОСмотреть фотографии
15:05
Бастрыкин услышал жалобу 83-летней жительницы Калача-на-ДонуСмотреть фотографии
14:38
Лихие 90-е и посланцы из других миров: о чем вспоминают волгоградцы, выбирая президента страныСмотреть фотографии
14:22
На стройплощадке ЖК по ул. Двинской в Волгограде рабочие нашли авиаснарядСмотреть фотографии
14:12
Волгоградская область отправила оптику и БПЛА в зону СВОСмотреть фотографии
13:48
Волгоградцы жалуются на некорректную работу Госуслуг в первый день выборовСмотреть фотографии
13:23
«Не спали полгода»: под Волгоградом прошли суды из-за оскорбившего чиновников фото в TelegramСмотреть фотографии
13:16
Фитнес-браслеты стали самым популярным подарком в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:49
Есть время затариться: индейка воспарит в цене на волгоградских прилавкахСмотреть фотографии
12:33
«Росгосстрах» запустил акцию «Сезонное предложение» с выгодой до 25% при страховании жильяСмотреть фотографии
12:27
В поселке под Волгоградом пенсионерка погибла при пожаре в своем домеСмотреть фотографии
12:17
В Нехаевском районе Волгоградской области за 32 млн построят отделение ЦРБСмотреть фотографии
11:54
В Волгоградской области на Масленицу запретят алкогольСмотреть фотографии
11:33
Волгоградский ЦПКиО замахнулся на всероссийскую премиюСмотреть фотографии
11:08
Поджигатель отходов отработает ущерб за сгоревшие под Волгоградом дубыСмотреть фотографии
10:37
Волгоградка скончалась в больнице после падения из окна 4 этажаСмотреть фотографии
10:26
Банк Уралсиб вошел в топ-3 лучших кредитов наличнымиСмотреть фотографии
10:13
Спустя двое суток в Волгограде нашли мертвой пропавшую бабушкуСмотреть фотографии
09:34
Андрей Бочаров проголосовал на выборах президента в волгоградской школеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:56
Жительница Волгограда на поводке привела кота на выборы президентаСмотреть фотографии
08:36
Она еще огрызнется: в Волгоградской области 17 марта спрогнозировали снегСмотреть фотографии
08:23
В Волгоградской области открылись избирательные участки для выборов Президента РФСмотреть фотографии
06:44
Посетитель бара «Бункер» в Волгограде получил смертельную травму при странных обстоятельствахСмотреть фотографии
 