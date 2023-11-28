



В Котовском районном суде Волгоградской области сегодня, 28 ноября, состоялось первое судебное заседание по искам девяти руководителей образовательных учреждений к основателю телеграм-канала «Общественный контроль города Котово». Как рассказал V102.RU Александр Касьянов, девять заведующих детскими садами и директоров школ требуют от него по тридцать тысяч рублей по каждому иску в качестве возмещения морального ущерба за комментарий к фотографии, где были изображены глава района Сергей Чумаков и руководители муниципальных учреждений, которую неизвестный опубликовал в телеграм-канале. Суд решил объединить все девять исков в одно дело и назначил дату первого заседания на 7 декабря 2023 года.

Собеседник информагентства рассказал, что стало поводом для подачи к нему такого количества исков.

– В телеграм-канале появился пост следующего содержания – «Змеиное гнездо, а в середине главный шакал». Почему-то те, кто посчитал этот комментарий оскорбительным, решили, что я имею отношение к этой публикации, хотя это абсолютно не так. В наш телеграм-канал пишут все, кто хочет. Если появляются какие-то оскорбления, обвинения, администраторы тут же все удаляют. Так получилось и с комментарием к этой фотографии – он также был удален, – пояснил Александр Касьянов.

Александра удивило еще одно обстоятельство.

– У меня возникает масса вопросов в связи с этими исками. Этот комментарий неизвестный опубликовал в телеграм-канале в марте. А в октябре вдруг некоторые из тех, кто был изображен на фотографии, решили подать на меня в суд. Причем что самое интересное – тексты в девяти исках абсолютно одинаковые, даже с такими же грамматическими ошибками. Понятно, что их написал один человек. Или, предполагаю, по заказу одного человека, – продолжает Касьянов.

По словам котовчанина, перед сегодняшним заседанием прошли собеседования с истцами, директорами школ и заведующими детскими садами.

– Только одна женщина призналась, что видела комментарий в «Общественном контроле города Котово», остальные – нет. По их словам, им кто-то рассказал об этом и прислал скриншот. Они не могли назвать ни дату, ни время, когда этот комментарий появился в телеграм-канале. В суд они принесли плохо сделанный скриншот, который они называют доказательством, – комментирует Александр. – Удивляет, что люди, которые посчитали себя оскорбленными, так долго мучились – почти восемь месяцев (!), после чего решили подать на меня в суд. Но я хотел бы услышать, как истцы будут доказывать, что к этому имею отношение именно я. Надеюсь, суд обратится с запросом в правоохранительные органы и личность того человека, который опубликовал данный комментарий, будет установлена в соответствии с законом.

Между тем, по результатам собеседования одна из истцов устно отказалась от материальных претензий в адрес Александра Касьянова, однако в иске по-прежнему фигурирует требование компенсации морального вреда. Таким образом, сумма, которую от жителя Котово хотят получить директора школ, заведующие детскими садами и глава района Сергей Чумаков за подпись к фото составляет 300 тысяч рублей.

Глава района на собеседование с Александром Касьяновым не явился. Но в иске он указал, что его также задел комментарий, опубликованный в «Общественном контроле города Котово».

– Это выражение зафиксировано в графической форме в репликах и вынесено в средство массовой информации – в чат интернет-ресурса (мессенджера Telegram), созданного для общения участников сообществом «Общественный контроль города Котово». К чату и, соответственно, к прочтению данных выражений могут иметь доступ все желающие, вступившие сообщество (орфография и пунктуация сохранены – Прим. ред. ИА «Высота 102»). Это говорит о том, что сообщение оскорбительного характера, выраженное в утвердительной форме, распространенно ответчиком было намерено в область массовой коммуникации, осмысления многих людей. Это было сделано ответчиком для формирования негативного образа меня, как руководителя, – говорится в иске главы Котовского района.

Сам Александр Касьянов предполагает, что иски в суд в отношении него могут быть частью кампании против популярного среди горожан телеграм-канала «Общественный контроль города Котово».

– Люди поднимают актуальные и злободневные темы городского благоустройства, ЖКХ, дорожного хозяйства, а их в нашем городе хватает. Но кому-то не нравится, что жители не хотят ездить по разбитым дорогам, жить в квартирах без воды и отопления. По логике чиновников, нужно сидеть и молчать, ни на что не жаловаться. Но хочу напомнить, что именно после публикации фотографий разбитой дороги на улице Дачная СУ СК по Волгоградской области возбудило уголовное дело. Наверно, критика горожан была обоснованной? Про наши коммунальные беды вообще разговор особый. Это жители перед началом отопительного сезона стали бить тревогу, что в домах не будет ни воды, ни тепла, хотя, на мой взгляд, это должны были делать местные чиновники, – рассуждает Александр. – И только благодаря котовчанам, их активной неравнодушной позиции удалось привлечь внимание региональных властей к нашим проблемам. Как известно, город получил более 600 миллионов рублей на ремонт водопровода Филино-Котово, который пришлось начинать в срочном порядке из-за его полной изношенности! Так кому помешал телеграм-канал, который поднял эти проблемы? Еще раз подчеркиваю, в «Общественном контроле» обсуждаются только городские проблемы. Участникам сообщества постоянно напоминается, что мы не занимаемся политикой, не допускаем оскорблений, нецензурных выражений и т.д.

Между тем, в Котовском районном суде вскоре начнется рассмотрение еще трех исков, поданных к Александру Касьянову главой Котовского района Сергеем Чумаковым. Глава района также требует компенсации за моральные страдания в связи с комментарием к пресловутому фото.

Поводом для еще двух исков послужили пересланные в «Общественный контроль города Котово» посты из телеграм-канала «Остров свободы», в которых сообщалось о том, что после подписания контракта на ремонт водопровода истец якобы отправился в отпуск, вместо того, чтобы контролировать ход реконструкции сети. В другом переправленном с «Острова свободы» посте также содержались, по мнению главы района, оскорбительные высказывания в его адрес, касающиеся образа жизни чиновника.

Сергей Чумаков в исковом заявлении подчеркнул, что данные сведения не соответствуют действительности, порочат его честь, деловую репутацию, «поскольку они посягают на мои личные неимущественные права». В рамках трех исков глава Котовского района потребовал от Александра Касьянова еще по 30 тысяч рублей за каждый за перенесенные нравственные страдания. При этом иски поданы не к первоисточнику, где появились сведения, которые, по мнению главы, его порочат в глазах жителей, а к мессенджеру, где разместили перепечатки с другого телеграм-канала. Сам Александр Касьянов также отрицает свою причастность к появлению постов с чужого мессенджера.

Корреспондент V102.RU тщетно пытался в течение всего дня связаться с Сергеем Чумаковым, чтобы узнать его мнение по поводу происходящего. Однако на телефонные звонки на мобильный телефон глава не ответил.