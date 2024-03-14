Экология

Глава Экосовета призвала чиновников не выжидать, когда придут с проблемами люди

Экология 14.03.2024 18:23
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14.03.2024 18:23


Руководитель Экологического совета при Волгоградской областной думе, глава думского комитета по охране окружающей среды и природопользованию Ирина Соловьева 14 марта призвала  чиновников активизироваться в решении проблем водоохранных зон. Как сообщает ИА «Высота 102», речь о соблюдении требований природоохранного законодательства шла сегодня на заседании Совета руководителей представительных органов муниципальных образований при Волгоградской областной думе.

Главная мысль, которую Ирина Соловьева попыталась донести до глав муниципалитетов и депутатов – не нужно ждать, когда на проблему обратят внимание жители. Нужно, по ее словам, работать на опережение. 

Именно муниципальные власти наиболее тесно взаимодействуют с жителями и могут оперативно реагировать и принимать меры по решению вопросов местного значения, в том числе касающихся экологии, своевременно выполнять природоохранные мероприятия, – уверена Ирина Соловьева. – Нужно всегда помнить о том, что благоприятная окружающая среда – это, в первую очередь, здоровье людей. Именно такую задачу ставит перед нами губернатор. Не нужно ждать, пока сами жители поднимут тот или иной вопрос, связанный с экологией, в своих обращениях. Руководство, депутаты представительных органов местного самоуправления должны работать на опережение и не допускать негативного развития ситуаций. Соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос направлено как раз на предотвращение, профилактику возможных нарушений природоохранного законодательства. Нужна постоянная разъяснительная работа с населением по данному вопросу, ведь незнание норм и требований законодательства не освобождает от ответственности. 


Мероприятия по выявлению нарушений правил водопользования, недопущению скопления мусора в границах прибрежных защитных полос и водоохранных зон, по убеждению главы Экосовета, должны проводиться чиновниками на местах регулярно, а не от случая к случаю. 

Очень важно осуществлять контроль за работами по строительству, реконструкции линейных объектов, обеспечить наличие всех необходимых разрешений как на пользование водоемами, так и на сброс сточных вод. Нужно постоянно следить за качеством питьевой воды, не допускать попадания в водные объекты органики, различного рода удобрений, химикатов, жидких бытовых отходов. И, конечно, очень важна активная позиция общественности. Необходимо, чтобы мероприятия по выявлению нарушений водного законодательства Российской Федерации проводились с участием общественных советов при органах местного самоуправления, и, конечно, с участием граждан, – уверена Ирина Соловьева.

Вопросы сохранения водных объектов, использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос не раз становились предметом обсуждения на заседаниях комитета по охране окружающей среды и природопользованию и Экологического совета, а также на выездных совещаниях. Результатом такой работы стала подготовка рекомендаций для профильных структур и ведомств, органов местного самоуправления.

Нельзя оставаться в стороне, нужно наводить порядок. Рассчитываем, что местные власти активно включатся в этот процесс, а представительные органы возьмут данные вопросы на системный действенный контроль. Несмотря на все существующие сейчас сложности, вопросы экологии с повестки дня не снимаются. Об этом в своем Послании Федеральному Собранию еще раз напомнил Президент России Владимир Владимирович Путин. В том числе он поставил всем нам цель – вдвое снизить загрязнение основных водных объектов России. Это наша общая задача – и органов власти, и общества, над чем мы все вместе будем работать, – подчеркнула руководитель думского комитета по экологии.

Напомним, что Водным кодексом РФ предусмотрены ограничения хозяйственной и иной деятельности в водоохранных зонах. В частности, на таких территориях запрещается размещение скотомогильников, отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, строительство и реконструкция АЗС, хранение и применение пестицидов и агрохимикатов и т.д. Нельзя в прибрежных защитных полосах и осуществлять распашку земель, пасти скот. 

Однако же, только в 2023 году инспекторами облкомприроды по результатам 94 выездных обследований водных объектов, проведенных в рамках операции «Чистые берега», было вынесено 70 предостережений о недопустимости нарушений требований, установленных Водным кодексом РФ.

Для справки. На территории Волгоградской области расположено более трех тысяч водных объектов, в том числе около 200 рек различной величины.

Фото: пресс-служба Волгоградской областной думы

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