Расследования

В России бывшего вице-губернатора Волгоградской области ждет СИЗО

Расследования 14.03.2024 13:51
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14.03.2024 13:51


Тверской районный суд Москвы своим постановлением от 14 марта избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 44-летнему экс-гендиректору АО «Ленфильм» и некогда вице-губернатору Волгоградской области Федору Щербакову, сообщает V102.RU. 

— Удовлетворено ходатайство следователя в отношении Федора Николаевича Щербакова, обвиняемого в совершении трех эпизодов преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере) сроком на два месяца с момента его задержания на территории РФ или с момента его передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации, — заявили информагентству в судебной инстанции. — Постановление не вступило в силу и может быть обжаловано.

Уточняется, что Щербаков был объявлен в международный розыск 13 февраля 2024 года. В базе МВД РФ опубликована соответствующая карточка. 

По сведениям ТАСС, бывший руководитель киностудии, проходящий по уголовному делу о вымогательстве у топ-менеджера Ростеха Василия Бровко и представителей группы компаний «Россети», скрылся от правосудия в Турции. Адвокат Щербакова Ирина Краснова назвала позицию следствия незаконной, мотивировав это тем, что «согласно материалам дела, преступные эпизоды якобы имели место два и три года назад, то есть это не расследование по горячим следам, в случае чего можно было бы говорить об уничтожении улик обвиняемым». 

В Волгоградской области Федор Щербаков курировал внутреннюю и информационную политику при губернаторе Анатолии Бровко. Был назначен на свой пост в октябре 2010 года, покинул его уже в марте 2011-го. Чиновник запомнился чередой скандалов и был уволен с формулировкой «за отсутствие надлежащего контроля за работой курируемых ведомств, повлекшее за собой серию нарушений коррупционной направленности» в связи с историей о полумифическом научно-патриотическом центре «Победа», под который региональные власти мечтали получить около 90 миллиардов из федерального бюджета.  

Пиарщик на госбюджете «прославился» и тем, что опубликовал в одном бизнес-журнале откровения о том, сколько пьют и едят чиновники на инвестиционном форуме в Сочи, сдав «все пароли и явки». Щербаков засветился и в коррупционной истории, в которую попала его подруга, директор московской фирмы Татьяна Дворникова, также любившая посещать светско-чиновничьи тусовки, которую следствие обвиняло в хищении бюджетных средств на проведении фейерверка в Волгограде. 

Выпускник факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, начинал свою журналистскую карьеру на Первом канале и в группе «Интерфакс». Работал в госструктурах, как федерального, так и регионального уровня: в аппарате правительства РФ и администрации президента. Щербаков основал холдинг 1MI, имеющий на сегодня одну из крупнейших в России собственную сеть общественно-политических региональных СМИ и пабликов в соцсетях. 

Центр экстремальной журналистики в свое время писал о Щербакове, что последний, будучи пресс-секретарем полпреда в ЮФО, «на протяжении полутора лет вполне открыто лоббировал интересы частной ростовской газеты — «Южный репортер»:

— Новая газета избрала странный способ «завязывания связей» с губернаторами и мэрами на Северном Кавказе и в Нижнем Поволжье. Сначала журналисты «Репортера» публиковали разгромные критические материалы на страницах своей газеты, а затем выходили с предложениями о «сотрудничестве» на пресс-службы губернаторов и мэрий.  

Фото и коллаж: lenfilm.ru, Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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