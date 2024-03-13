Происшествия

В Советском районе Волгограда неизвестные повредили газопровод

Происшествия 13.03.2024 20:16
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13.03.2024 20:16


Жители Советского района Волгограда жалуются на отсутствие газа в жилых домах и квартирах. В частности, отключения коснулись ЖК «Родниковая долина», ЖК «Комарово» и поселка Верхняя Ельшанка. 

— Пришли с работы, стали готовить — неожиданно пропал газ. В аварийную службу просто не дозвониться. Мне лишь сказали, что устраняют крупную аварию на сетях, а где, и когда все это закончится — остается только гадать, — сообщили V102.RU взволнованные горожане. 

В ресурсоснабжающей организации в свою очередь пояснили, что в Советском районе поврежден газопровод среднего давления без выхода газа.

— Сотрудники АО «Волгоградгоргаз» оперативно прибыли на место. Для устранения инцидента специалисты газовой службы локализовали поврежденный участок газопровода путем перекрытия запорного устройства. В настоящее время проводятся мероприятия по восстановлению газоснабжения, — заявили в пресс-службе компании. 

При этом не уточняется масштаб аварии и хотя бы примерные сроки ликвидации. Также остался без ответа вопрос, при каких обстоятельствах и кем был поврежден участок газопровода. Жители поселка Верхняя Ельшанка в соцсетях утверждают, что газ им пообещали дать лишь к утру. 

Фото: архив ИА «Высота 102»   

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