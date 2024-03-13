В Советском районе Волгограда неизвестные повредили газопровод

Жители Советского района Волгограда жалуются на отсутствие газа в жилых домах и квартирах. В частности, отключения коснулись ЖК «Родниковая долина», ЖК «Комарово» и поселка Верхняя Ельшанка.

— Пришли с работы, стали готовить — неожиданно пропал газ. В аварийную службу просто не дозвониться. Мне лишь сказали, что устраняют крупную аварию на сетях, а где, и когда все это закончится — остается только гадать, — сообщили V102.RU взволнованные горожане.

В ресурсоснабжающей организации в свою очередь пояснили, что в Советском районе поврежден газопровод среднего давления без выхода газа.

— Сотрудники АО «Волгоградгоргаз» оперативно прибыли на место. Для устранения инцидента специалисты газовой службы локализовали поврежденный участок газопровода путем перекрытия запорного устройства. В настоящее время проводятся мероприятия по восстановлению газоснабжения, — заявили в пресс-службе компании.

При этом не уточняется масштаб аварии и хотя бы примерные сроки ликвидации. Также остался без ответа вопрос, при каких обстоятельствах и кем был поврежден участок газопровода. Жители поселка Верхняя Ельшанка в соцсетях утверждают, что газ им пообещали дать лишь к утру.

Фото: архив ИА «Высота 102»