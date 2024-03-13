



Прокуратура Центрального района Волгограда направила в суд уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины, который фиктивно продал квартиру супружеской пары. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, находящегося в уголовном розыске мужчину задержали в аэропорту 4 января этого года по возвращении в Москву из Республики Филиппины.

Следствие установило, что обвиняемый в сентябре 2015 года предложил своим четырем знакомым мошенническую схему с квартирой. Сообщники с сентября по декабрь 2015 года с помощью фиктивной доверенности и поддельных паспортов несколько раз переоформили право собственности на двухкомнатную квартиру в доме №28 по улице Советской в Центральном районе, которая в равных долях принадлежала супружеской паре.

После этого мошенники выставили квартиру на продажу и получили от потенциального покупателя аванс 2 млн рублей. С этими деньгами фигуранты уголовного дела исчезли, так и не переоформив право собственности на недвижимость.

С 2018 года обвиняемый находился в федеральном розыске. Вернувшись с экзотического острова, мужчина в аэропорту был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

– Проверив материалы уголовного дела, прокуратура посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения, – рассказала Черединина. – Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд. Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей.

Волгоградцу грозит срок до 10 лет лишения свободы.