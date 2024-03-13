Расследования

Волгоградка отсудила у мэрии крупную сумму за падение дерева на автомобиль

Расследования 13.03.2024 11:17
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13.03.2024 11:17


Краснооктябрьский районный суд Волгограда удовлетворил исковые требования местной жительницы после падения дерева на автомобиль. Как сообщили V102.RU в пресс-службе облсуда, в общей сумме волгоградке должны возместить 163 тысячи рублей. 

По данным суда, Мария О. в своем заявлении пояснила, что 9 июня прошлого года припарковала Tayota Camry возле собственного дома по улице Библиотечной. Спустя два дня владелица иномарки обнаружила части дерева и повреждения на припаркованном автомобиле. Экспертное заключение оценило стоимость ремонта всех повреждений более чем на 147 тысяч рублей. 

Суд определил, что ответственным за ущерб является мэрия, поскольку территория, на которой росло упавшее дерево, относится к землям общего пользования. 

– Решением суда с администрации Волгограда в пользу Марии О.  взысканы: материальный ущерб в 147 200 руб., расходы за проведение независимой экспертизы в размере 4 000 руб., судебные расходы – 12 000 руб, – рассказали в облсуде. – Ответчик обжаловал решение суда первой инстанции, однако, изучив материалы дела, суд оставил решение районного суда без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Фото: архив V102.RU

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