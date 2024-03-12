У каждого девятого простывшего волгоградца обнаружили грипп

Никуда не делся и COVID-19 – за неделю этой инфекцией заболели 259 человек. В то же время это на 15% меньше, чем неделей раньше.
Здравоохранение 12.03.2024 17:53
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12.03.2024 17:53
В Волгоградской области за неделю количество случаев заболеваемости острыми респираторными инфекциями увеличилось на 4%. Как сообщили V102.RU в региональном управлении Роспотребнадзора, при этом уровень заболеваемости внебольничными пневмониями снизился на 26% по сравнению с началом года.
В структуре циркулирующих возбудителей обнаруживаются в основном вирусы негриппозной этиологии – они выявлены у 91% заболевших. Волгоградцев поражают риновирус, РС-вирус, COVID-19 и метапневмовирус. В меньшей степени обнаруживается грипп типов А и В.
Никуда не делся и COVID-19 – за неделю этой инфекцией заболели 259 человек. В то же время это на 15% меньше, чем неделей раньше.
Никуда не делся и COVID-19 – за неделю этой инфекцией заболели 259 человек. В то же время это на 15% меньше, чем неделей раньше.
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