Спорт

Волгоградские баскетболистки вышли в плей-офф чемпионата ЮФО и СКФО

Спорт 12.03.2024 09:15
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12.03.2024 09:15


Баскетболистки волгоградских клубов  «Динамо» и «Атлант» по итогам заключительного этапа вышли в плей-офф чемпионата ЮФО и СКФО, который пройдет в Ессентуках, сообщает V102.RU.
Матчи проходили в Волгограде на паркете ФОК СШОР № 2 в Дзержинском районе. Бело-голубым предстояло открыть тур дерби с «Атлантом». Особой борьбы в этом поединке не получилось. Подопечные Татьяны Астафьефой достаточно уверенно разобрались с менее опытными соперницами, уже по итогам первой четверти заработав солидное преимущество в плюс 19 — 27:8. В остальных трех игровых отрезках динамовские исполнительницы подтвердили свой класс и разгромили оппоненток. Конечный результат встречи оказался в пользу «Динамо» — 108:46. Лучшим бомбардиром в составе победительниц стала Галина Ляшенко, набравшая 28 очков. За «Атлант» показала себя Арина Глазкова. На ее счету 13 баллов.
После дня отдыха бело-голубые далее встречались с лидером чемпионата — ростовским «Пересветом-ЮФУ-2». Первая половина противостояния осталась за гостями и стартовые два периода они выиграли с разницей в плюс 12. Но в следующих двух отрезках хозяйки продемонстрировали характер и обе четверти остались за волгоградками — 22:9 и 16:9. Итоговый результат матча также оказался в пользу «Динамо» — 75:67. Cнова выделилась с лучшей стороны Ляшенко, заработавшая 24 очка в данной встрече.


Оба коллектива набрали по 22 балла в турнирной таблице, но дончанки заняли первое место по дополнительным показателям. Бело-голубые финишировали строчкой ниже. Молодые баскетболистки из «Атланта» оказались на четвертой позиции c 16-ю баллами. Во второй своей игре подопечные Юрия Старцева обидно уступили «СШ по баскетболу»  из Черкесска с минимальным отставанием -  57:58. Но завершил регулярный сезон «Атлант» на мажорной ноте, одолев «Ессентуки-КМВ» — 66:58. Самыми результативными у победительниц стали  Мария Романенко и Полина Осиповская. На их счету 18 и 16 очков, соответственно.
Таким образом, обе волгоградские команды наряду с ростовским «Пересветом» и «СШ по баскетболу» из Черкесска продолжат борьбу за повышение в классе  в  финале плей-офф в апреле-мае в Ессентуках.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: ВРОО «Областная Федерация баскетбола» VK.com

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