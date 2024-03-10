Под Волгоградом контрактник застрелил брата с расстройством личности

В Городище Волгоградской области перед чередой мартовских праздников разыгралась кровавая трагедия в селе Карповка. Как стало известно V102.RU от собственного источника, 33-летний военнослужащий контрактной службы застрелил своего двоюродного брата из ружья.

— Старший 43-летний Алексей имел несколько судимостей. Последний раз за причинения тяжких телесных. Черенком лопаты забил до смерти своего знакомого, который заподозрил его в краже телефона. В 2011 году ему дали девять лет колонии строгого режима. Свою вину так и не признал. Самое интересное, что у фигуранта дела выявили расстройство личности, которое впрочем, не исключало вменяемости, — рассказал источник.

По словам источника, ссора, вылившаяся в разборку с применением оружия, произошла накануне Международного женского дня.

— Старший сам по себе сложный человек: раздражительный, неуживчивый, эгоистичный. Всегда требовал от других многого, а сам при этом напрягаться не любил. Вел асоциальный образ жизни, нигде не работал. Младшему такое поведение было не по нраву. Слово за слово. Военный схватил «Сайгу» и выстрелил брату в висок. Тот погиб на месте. Стрелявшего уже задержали, — добавил источник.

Известно, что у погибшего остался малолетний ребенок. Помимо тяжких статей, мужчина был ранее судим за кражи и умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Напомним, что в Волгоградской области возбудили уголовное дело о покушении на убийство в Городище Сергея Кадкина, в одно время контактировавшего с Владимиром Кадиным, которого киллер расстрелял в августе 2011 года на открытой террасе ресторана «Фасоль» на улице Чуйкова в центре Волгограда.

Фото: архив ИА «Высота 102»