Происшествия

Под Волгоградом за кражу меда задержали местного «Винни Пуха»

Происшествия 10.03.2024 11:41
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10.03.2024 11:41


В Нехаевском районе задержали 42-летнего мужчину, позарившегося  на чужое. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, в полицию обратился 43-летний житель, который не нашел на привычном месте в хозпостройке канистру с 23 литрами меда.
На след местного «Винни Пуха» полицейские вышли сразу. Воришка признался, что знал, где хранит мед его знакомый. Через окно он проник в сарай соседа и похитил мед, который он собирался продать, чтобы купить себе спиртное.
Но сделать это он не успел. Канистру с медом вернули владельцу. А любителю сладкого и горького  грозит срок за содеянное.


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