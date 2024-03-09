Происшествия

Волгоградец по ошибке выпил чистящее средство и умер

Происшествия 09.03.2024 19:30
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09.03.2024 19:30


В Волгограде скончался выпивший чистящее средство житель Кировского района, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник. 

— Пенсионер, находясь у себя дома по улице 64-й Армии, 81, по собственной неосторожности выпил раствор для очистки поверхностей, — рассказал источник. — Его забрали в начале недели на скорой в токсикологическое отделение больницы № 25. 

Известно, что пациент, поступил в медучреждение с диагнозом «отравление едкими щелочами». Ему было 79 лет.   

В комитете здравоохранения Волгоградской области информагентству уточнили, что состояние мужчины прогрессивно ухудшилось. 

— Несмотря на проводимую терапию, пациент скончался 7 марта, — добавили в облздраве. 

Напомним, в Волжском трехлетний ребенок попал в больницу после того, как нечаянно выпил жидкость для прочистки канализационных труб. У малыша диагностировали химический ожог ротоглотки.

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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