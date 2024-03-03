Под Волгоградом малыш выпил «Крот» для прочистки труб

В Волжском Волгоградской области трехлетний ребенок попал в больницу после того, как нечаянно выпил жидкость для прочистки канализационных труб. Как сообщили V102.RU в экстренных службах, несчастный случай произошел ночью 2 марта.
В скорую помощь поступил вызов из многоэтажки, расположенной на улице Химиков. У ребенка диагностировали химический ожог ротоглотки. После оказания первой медицинской помощи малыша госпитализировали в больницу №25 Волгограда.
В комитете здравоохранения Волгоградской области корреспонденту V102.RU пояснили, что состояние ребенка оценивается как средней тяжести.
- Он проходит лечение в детском отделении острых отравлений,
- добавили в облкомздраве.
К сожалению, случаи отравления химикатом «Крот» детей - отнюдь не редкость. Некоторое время назад производители этой жидкости заявили о смене яркой упаковки, чтобы ее не перепутали с соком, как это делали порой малыши.