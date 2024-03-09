На юге Волгограда в запертой квартире нашли полуразложившийся труп

В Красноармейском районе Волгограда в запертой квартире в пятиэтажке обнаружен труп мужчины, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник.

— Тревогу забили соседи, которых смутил странный запах в подъезде. Квартиру пришлось вскрывать спасателям. Внутри нашли тело пенсионера с гнилостными изменениями. Видимых признаков насилия на трупе не обнаружили, — рассказал источник.

Известно, что страшную находку сделали в доме № 4 по улице 50 лет Октября. Скончавшемуся было 64 года.

Напомним, что в Волгограде нашли мертвым сотрудника радиотелецентра. Мертвого инженера обнаружили в одном из помещений областного радиотелевизионного передающего центра РТРС по улице Московской, 4.

Скриншот: Google Maps