Происшествия

Range Rover и такси разбились на оживленном перекрестке в Волгограде

Происшествия 07.03.2024 17:01
0
07.03.2024 17:01


Сегодня, 7 марта, на перекрестке двух проспектов Ленина и Металлургов в Волгограде столкнулись автомобиль такси и внедорожник премиум-класса Range Rover. 

Как сообщают очевидцы происшествия, в результате аварии сильное повреждение получил автомобиль такси. Основной удар пришелся на переднюю часть «Лады Гранты». О пострадавших ничего не сообщается.

Авария попали на камеры видеонаблюдения. На записи видно, что такси совершает поворот с проспекта Ленина на Металлургов, в это время в легковушку на скорости врезается внедорожник, который движется прямо по проспекту Ленина.

Видео: ГКО ВО «Безопасный регион»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
07.03.2024 17:58
Происшествия 07.03.2024 17:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.03.2024 16:58
Происшествия 07.03.2024 16:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.03.2024 16:34
Происшествия 07.03.2024 16:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.03.2024 14:33
Происшествия 07.03.2024 14:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.03.2024 12:22
Происшествия 07.03.2024 12:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.03.2024 10:50
Происшествия 07.03.2024 10:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.03.2024 09:45
Происшествия 07.03.2024 09:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.03.2024 09:14
Происшествия 07.03.2024 09:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.03.2024 19:32
Происшествия 06.03.2024 19:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.03.2024 16:48
Происшествия 05.03.2024 16:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.03.2024 16:15
Происшествия 05.03.2024 16:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.03.2024 15:43
Происшествия 05.03.2024 15:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.03.2024 15:42
Происшествия 05.03.2024 15:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.03.2024 11:47
Происшествия 05.03.2024 11:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.03.2024 10:40
Происшествия 05.03.2024 10:40
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:44
«Уже варят»: в Камышине поменяли рванувшую кипятком трубуСмотреть фотографии
20:25
Волгоградцев готовят к закрытию скоростного трамваяСмотреть фотографии
20:01
Три школы Волгоградской области обязали обзавестись армейским уставомСмотреть фотографии
19:43
На любой вкус: волгоградцев ждет более 60 фестивалей и мероприятий в 2024 годуСмотреть фотографии
18:07
От подавления бунтов до побега. Будни конвойной службы волгоградского УФСИН в репортаже «Высоты 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
17:58
В Волгограде женщина насмерть обварилась кипяткомСмотреть фотографии
17:01
Range Rover и такси разбились на оживленном перекрестке в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:58
Под Волгоградом отравились осужденные исправцентра при женской колонииСмотреть фотографии
16:34
Камера видеонаблюдения зафиксировала ДТП с перевертышем в ВолжскомСмотреть фотографии
16:31
«Ползем домой»: волгоградцы встретили окончание предпраздничного дня в 6-балльных пробкахСмотреть фотографии
16:29
Волгоградские металлурги удивили милых дам кулинарными шедеврамиСмотреть фотографии
15:03
На юге Волгограда заменили изношенный участок водовода под ж/д полотномСмотреть фотографии
14:55
Кабмин внес законопроект о процентах по кредитам участников СВОСмотреть фотографии
14:41
Дарите женщинам цветы! Курсанты МВД устроили волгоградкам праздникСмотреть фотографии
14:33
В Камышине рванула теплотрасса: фонтан кипятка вырвался наружуСмотреть фотографииCмотреть видео
14:32
В Волгоград из Москвы привезли раритетный рояль с сюрпризомСмотреть фотографии
14:30
Офисы ПСБ доступны клиентам во всех субъектах РоссииСмотреть фотографии
13:07
Блогеру Агафоновой облсуд в Волгограде продлил арест до 2 апреляСмотреть фотографии
12:37
Врачи спасли ногу 67-летнему волгоградцу с полуметровой закупоркой сосудовСмотреть фотографии
12:22
Бунт в колонии строгого режима пресекли в Саратовской областиСмотреть фотографии
11:56
Волгоградского экс-депутата Анненко и его помощника Путивку приговорили к штрафуСмотреть фотографииCмотреть видео
11:36
«Все своими руками»: волжане спасают выброшенные растенияСмотреть фотографии
11:17
В Волгограде на 9% «приземлили» цены на огурцыСмотреть фотографии
10:59
В ЕР поздравят с праздником 8 Марта женщин-медиков на СВОСмотреть фотографии
10:50
Куда смотрела? Момент жесткого наезда на волгоградку зафиксировали видеокамерыСмотреть фотографииCмотреть видео
10:45
Волгоградцам для счастья надо 207 тысяч в месяцСмотреть фотографии
10:33
Прокурор просит 2,5 года колонии для экс-депутата гордумы Волгограда АнненкоСмотреть фотографии
10:12
Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования падения лифта с ребенком в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:09
Лишь 55% в браке. Статистики нарисовали портрет типичной жительницы ВолгоградаСмотреть фотографии
09:45
Самолет Волгоград-Баку вернули на стоянку из-за неисправности двигателяСмотреть фотографии
 