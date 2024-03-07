Range Rover и такси разбились на оживленном перекрестке в Волгограде

Сегодня, 7 марта, на перекрестке двух проспектов Ленина и Металлургов в Волгограде столкнулись автомобиль такси и внедорожник премиум-класса Range Rover.

Как сообщают очевидцы происшествия, в результате аварии сильное повреждение получил автомобиль такси. Основной удар пришелся на переднюю часть «Лады Гранты». О пострадавших ничего не сообщается.

Авария попали на камеры видеонаблюдения. На записи видно, что такси совершает поворот с проспекта Ленина на Металлургов, в это время в легковушку на скорости врезается внедорожник, который движется прямо по проспекту Ленина.

Видео: ГКО ВО «Безопасный регион»