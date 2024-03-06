Спорт

Волгоградских гандболисток оценили в сборных РФ

Спорт 06.03.2024 21:36
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06.03.2024 21:36


Гандболистки «Динамо-Синары» провели  тренировочные сборы в составе сборной России, сообщает V102.RU.
Основная и молодежная национальная команда в условиях отсутствия официальных международных встреч сыграли матч между собой в Подмосковье. В первую сборную главный тренер Людмила Бодниева вызвала трех игроков «Динамо» — голкипера Анну Верещак, а также Софью Васильеву и Варвару Семину. За молодежку под руководством Алексея Гумянова выступили две представительницы «Синары» — вратарь Елизавета Старкова и Анастасия Чешева. Алина Загороднева также была приглашена на сбор, но получила травму и в контрольном поединке участие не приняла.

Более опытная основная сборная ожидаемо на классе одолела соперниц. С самого начала подопечные Бодниевой завладели инициативой на площадке и первый тайм выиграли с крупным счетом - 19:9. Во второй половине преимущество стало еще более весомым, а итоговый счет - 34:18 в пользу первой сборной. Верещак записала на свой счет четыре сейва за тайм. Семина забросила трижды, а Васильева оформила дубль. За молодежку  Старкова отметилась двумя спасениями на последнем рубеже, а Чешева забила один гол.
Кроме того,  этап подготовки на недельном сборе провела российская команда по пляжному гандболу, готовящаяся к играм  стран БРИКС в Казани, которые состоятся в июне. В тренировочных занятиях участвовали пять гандболисток из системы  волгоградского клуба — голкипер Надежда Колесникова, полевые Елизавета Дудкина, Алена Алексеева, Ангелина Кириченко и Ксения Мухина. Главный тренер Анна Сидоричева в интервью сайту «Быстрый центр» рассказала о селекции и выборе состава.


- Здесь уже практически основной костяк, который поедет на Игры стран БРИКС. Есть опытные игроки, которые в той же Казани выступали на чемпионате мира, много девчонок, прошедших молодёжные сборные России. Большинство участвовало в прошедшем чемпионате России. Так что опыт у всех есть. При этом сборная не собиралась несколько лет, так что да, можно сказать команда из опытных игроков, но новая.
Конечно, хотелось бы видеть и некоторых других гандболисток, по различным причинам они вынуждены были отказаться. Но всё ещё ищем альтернативные варианты, кого-то будем добирать, некоторые опытные игроки ещё восстанавливаются после травм и могут присоединиться летом, — резюмировала Сидоричева.
 
В турнире стран БРИКС примут участие 12 команд, среди которых Беларусь, Бразилия, Сербия и Индия. Отметим, что перед Россией руководство отечественного гандбола поставило задачу выиграть домашние соревнования.
 
Фото: Федерация гандбола России
 

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