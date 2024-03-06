Волгоградских гандболисток оценили в сборных РФ

Гандболистки «Динамо-Синары» провели тренировочные сборы в составе сборной России, сообщает V102.RU.Основная и молодежная национальная команда в условиях отсутствия официальных международных встреч сыграли матч между собой в Подмосковье. В первую сборную главный тренер Людмила Бодниева вызвала трех игроков «Динамо» — голкипера Анну Верещак, а также Софью Васильеву и Варвару Семину. За молодежку под руководством Алексея Гумянова выступили две представительницы «Синары» — вратарь Елизавета Старкова и Анастасия Чешева. Алина Загороднева также была приглашена на сбор, но получила травму и в контрольном поединке участие не приняла.Более опытная основная сборная ожидаемо на классе одолела соперниц. С самого начала подопечные Бодниевой завладели инициативой на площадке и первый тайм выиграли с крупным счетом - 19:9. Во второй половине преимущество стало еще более весомым, а итоговый счет - 34:18 в пользу первой сборной. Верещак записала на свой счет четыре сейва за тайм. Семина забросила трижды, а Васильева оформила дубль. За молодежку Старкова отметилась двумя спасениями на последнем рубеже, а Чешева забила один гол.Кроме того, этап подготовки на недельном сборе провела российская команда по пляжному гандболу, готовящаяся к играм стран БРИКС в Казани, которые состоятся в июне. В тренировочных занятиях участвовали пять гандболисток из системы волгоградского клуба — голкипер Надежда Колесникова, полевые Елизавета Дудкина, Алена Алексеева, Ангелина Кириченко и Ксения Мухина. Главный тренер Анна Сидоричева в интервью сайту «Быстрый центр» рассказала о селекции и выборе состава.