Кооперативщики обули 77 волгоградцев на 60 млн

В мае 2020 года Центральный районный суд Волгограда ликвидировал кооператив по иску Банка России, так как КПК прекратил членство в СРО Союз Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов». Однако средства граждан продолжали привлекаться.
Дело о лопнувшем кооперативе рассмотрит Кировский районный суд. Обвиняемый полностью признал свою вину. Ожидать суда он будет под стражей.
- В рамках расследования уголовного дела арестовано имущество обвиняемого (квартира, автомобиль, земельные участки) общей стоимостью около 13 млн рублей. Также 800 тыс. рублей он возместил в добровольном порядке. Уголовное дело в отношении сообщников обвиняемого выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования, - пояснили в надзорном органе.
К слову, организатору кооператива грозит до 10 лет лишения свободы.