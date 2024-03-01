Расследования

Кооперативщики обули 77 волгоградцев на 60 млн

Расследования 01.03.2024 20:52
0
01.03.2024 20:52


В Волгограде направлено  в суд уголовное дело о мошенничестве под видом кредитного кооператива на сумму более 60 млн рублей. Как сообщила представитель Волгоградской областной прокуратуры Оксана Черединина, перед судом предстанет 36-летний житель региона, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере. 
С ноября 2015 года по октябрь 2022 года обвиняемый и трое сообщников под видом кредитного потребительского кооператива «Пенсионная Сберкасса» привлекали денежные средства граждан, обещая выплату высоких процентов. Офис кооператива располагался в центре Волгограда на ул. Краснознаменская, 12.
При этом деятельность кооператива осуществлялась по принципу финансовой пирамиды – выплаты первым пайщикам осуществлялись за счет привлечения новых клиентов. В итоге 77 вкладчикам был причинен ущерб на сумму более 60 млн.
В мае 2020 года Центральный районный суд Волгограда ликвидировал кооператив по иску Банка России, так как КПК прекратил членство в СРО Союз Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов». Однако средства граждан продолжали привлекаться.
Дело о лопнувшем кооперативе рассмотрит Кировский районный суд. Обвиняемый полностью признал свою вину. Ожидать суда он будет под стражей.
- В рамках расследования уголовного дела арестовано имущество обвиняемого (квартира, автомобиль, земельные участки) общей стоимостью около 13 млн рублей. Также 800 тыс. рублей он возместил в добровольном порядке. Уголовное дело в отношении сообщников обвиняемого выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования, - пояснили в надзорном органе.
К слову, организатору кооператива грозит до 10 лет лишения свободы.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
01.03.2024 16:51
Расследования 01.03.2024 16:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.03.2024 11:21
Расследования 01.03.2024 11:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.03.2024 10:32
Расследования 01.03.2024 10:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.02.2024 19:47
Расследования 29.02.2024 19:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.02.2024 17:09
Расследования 29.02.2024 17:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.02.2024 15:42
Расследования 29.02.2024 15:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.02.2024 10:23
Расследования 29.02.2024 10:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.02.2024 09:47
Расследования 29.02.2024 09:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.02.2024 09:28
Расследования 29.02.2024 09:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.02.2024 22:01
Расследования 28.02.2024 22:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.02.2024 20:18
Расследования 28.02.2024 20:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.02.2024 17:56
Расследования 28.02.2024 17:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.02.2024 17:31
Расследования 28.02.2024 17:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.02.2024 14:02
Расследования 28.02.2024 14:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.02.2024 11:50
Расследования 28.02.2024 11:50
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:28
Цена высока: «Ротор» начинает борьбу за выход в Первую лигуСмотреть фотографии
20:52
Кооперативщики обули 77 волгоградцев на 60 млнСмотреть фотографии
20:33
Пригородные поезда Петров Вал-Камышин запускают с 4 мартаСмотреть фотографии
20:19
В Волгограде напечатали 1783700 бюллетеней для голосования на выборах ПрезидентаСмотреть фотографии
19:38
«Вы еще и тараканов спасать будете?»: в Волгограде при ремонте ДК Гагарина погубили летучих мышейСмотреть фотографииCмотреть видео
18:53
«От слез до улыбки»: в Волгограде бездомыши стали героями трогательных картинСмотреть фотографии
18:44
В Волгограде продают бракованную монету за 63 млн рублейСмотреть фотографии
18:16
Врачи спасли ногу волгоградке после неудачной парковкиСмотреть фотографии
17:10
В Волгограде первый теплоход отправился 1 марта на КультбазуСмотреть фотографииCмотреть видео
17:02
Автопарк волгоградских коммунальщиков пополнился комбинированными каналопромывочными машинамиСмотреть фотографии
16:51
«Спросил про самочувствие и уехал»: в Волгограде задержали сбившего пенсионерку водителяСмотреть фотографииCмотреть видео
16:24
Волжанин расквасил об дерево повторно угнанную ToyotaСмотреть фотографии
16:00
Жители хутора Волгоградской области попросили у Бастрыкина водыСмотреть фотографииCмотреть видео
15:42
Вечеринка с фламинго 3 марта завершит сезон ледового катка в ЦПКиОСмотреть фотографии
14:45
Неравнодушные волгоградцы оказали помощь приюту для бездомных собак и кошекСмотреть фотографии
13:59
В Волгограде нашли убежавшего из дома 10-летнего ребенкаСмотреть фотографии
13:58
Электричку для болельщиков «Ротора» из Волжского пустят 3 мартаСмотреть фотографии
13:23
Инструктор по туризму из Волгоградской области найден мертвым в АрхызеСмотреть фотографии
13:05
В Волгограде водитель KIA выпил бутылку водки и устроил массовое ДТПСмотреть фотографии
13:01
Волжские трубники открыли предъюбилейный год новыми производственными проектамиСмотреть фотографии
12:52
В Волгоградской области усилят работу по восстановлению лесовСмотреть фотографии
12:04
Начальник ГУ МЧС России Николай Любавин покидает пост в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:32
В Волгограде нашли применение выброшенным книгамСмотреть фотографии
11:27
В МЧС КЧР прокомментировали историю с пропавшим главой турфирмы из ВолгоградаСмотреть фотографии
11:21
Перед отрезанными от Волгограда жителями трех хуторов замаячила надеждаСмотреть фотографии
10:54
В Волгограде случился беби-бум в день оглашения послания президентаСмотреть фотографии
10:51
Всем на зависть: в Котельниково готовятся построить вторую очередь парка «Аксайская Дубрава»Смотреть фотографии
10:32
УФСБ: за экстремизм в Сети задержан 39-летний житель ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:23
Странный «саркофаг» появился на острове Голодный в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:22
«Никогда такого не было»: в Богом забытые села Котовского района пошли маршруткиСмотреть фотографии
 