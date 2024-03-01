Кооперативщики обули 77 волгоградцев на 60 млн





В Волгограде направлено в суд уголовное дело о мошенничестве под видом кредитного кооператива на сумму более 60 млн рублей. Как сообщила представитель Волгоградской областной прокуратуры Оксана Черединина, перед судом предстанет 36-летний житель региона, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере. В Волгограде направлено в суд уголовное дело о мошенничестве под видом кредитного кооператива на сумму более 60 млн рублей. Как сообщила представитель Волгоградской областной прокуратуры Оксана Черединина, перед судом предстанет 36-летний житель региона, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере.

С ноября 2015 года по октябрь 2022 года обвиняемый и трое сообщников под видом кредитного потребительского кооператива «Пенсионная Сберкасса» привлекали денежные средства граждан, обещая выплату высоких процентов. Офис кооператива располагался в центре Волгограда на ул. Краснознаменская, 12. С ноября 2015 года по октябрь 2022 года обвиняемый и трое сообщников под видом кредитного потребительского кооператива «Пенсионная Сберкасса» привлекали денежные средства граждан, обещая выплату высоких процентов. Офис кооператива располагался в центре Волгограда на ул. Краснознаменская, 12.

При этом деятельность кооператива осуществлялась по принципу финансовой пирамиды – выплаты первым пайщикам осуществлялись за счет привлечения новых клиентов. В итоге 77 вкладчикам был причинен ущерб на сумму более 60 млн.В мае 2020 года Центральный районный суд Волгограда ликвидировал кооператив по иску Банка России, так как КПК прекратил членство в СРО Союз Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов». Однако средства граждан продолжали привлекаться.Дело о лопнувшем кооперативе рассмотрит Кировский районный суд. Обвиняемый полностью признал свою вину. Ожидать суда он будет под стражей.- пояснили в надзорном органе.К слову, организатору кооператива грозит до 10 лет лишения свободы.