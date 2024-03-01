«Вы еще и тараканов спасать будете?»: в Волгограде при ремонте ДК Гагарина погубили летучих мышей

- Это было ужасно, рабочие втыкали в них острые колья и скидывали вниз. Следом летели кирпичи и прямо на них. Некоторые погибли на месте. Другие разлетелись. Но это для них – погибель, они не могут найти в мороз пропитание,
В Волгограде разразился скандал, связанный с гибелью летучих мышей. Как рассказала V102.RU жительница города Марина, проходившие мимо ДК им. Гагарина люди случайно заметили, как из окна на втором этаже рабочие выкидывают летучих мышей.
- делится женщина.
По ее словам, люди, на глазах которых все это происходило, пытались остановить безжалостных рабочих.
- Они нам нами смеялись, говорили, может, вы еще и тараканов спасать будете? Мы не понимаем, откуда у людей такая жестокость и желание убить живое существо?
– недоумевает Марина.
Женщина утверждает, что летучие мыши никакой опасности для людей не представляют.
- Рыжие вечерницы – известные с детства каждому человеку соседи, селящиеся на чердаках домов, в лесах и на дачных участках. Эти мирные животные не представляют угрозы для человека и помогают справиться с ежегодным наплывом мошкары, которой в Волгограде тьма. Маленький зверек живет группами и представляет уникальную ценность для экосистемы!!! Вечерницы совершенно безобидны и оказывают большую услугу окружающей среде, снижая численность насекомых. Во многих регионах они занесены в Красную книгу! А у нас их безжалостно уничтожают! Разве это не жестокое обращение с животными? –
продолжает Марина.
Волгоградцы связались с руководителем приюта «Птичий остров» Алиной Ериной, которая вызвала полицию и представителей природоохранной прокуратуры на место происшествия.
Только после этого процесс накалывания мышей на копья и выбрасывания в окна прекратился. Однако в результате погибли 16 животных.
- Сейчас мы стараемся спасти тех, кого еще можно. Вот сейчас я только купила специальные контейнеры, чтобы поместить туда мышей для продолжения спячки, - рассказала Алина. – Положим их в холодильник или в подвал, чтобы обеспечить им нормальные условия.
По словам руководителя приюта, у волонтеров уже зимует десяток спасенных летучих мышей.
- К сожалению, в нашем регионе это уже не первые случаи, когда люди необоснованно уничтожают летучих мышей. Мы стараемся объяснять, что они совершенно безобидны и не мешают человеку, но и человек не должен мешать им и тем более – уничтожать. Наши коллеги из других регионов уже откликнулись на это происшествие и заявили о готовности взять себе под опеку спасенных животных,
- поделилась Алина.
В администрации Волгограда пояснили детали случившегося.
- Сегодня подрядная организация проводила работы по ремонту окна в кабинете на втором этаже ДК Гагарина. После снятия оконной рамы из проема начали вылетать летучие мыши. На место оперативно прибыли зоозащитники. Руководство ДК совместно с зоозащитниками организовало доставку всех летучих мышей в центр реабилитации диких животных,
- рассказали в мэрии.
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