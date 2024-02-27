Происшествия

В Волжском мужчине оторвало кисть руки на работе

Происшествия 27.02.2024 16:32
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27.02.2024 16:32


В Волгоградской области 40-летний мужчина лишился на работе конечности. Как сообщили V102.RU в экстренных службах, несчастный случай произошел у станка в процессе переработки материалов на одном из производств в городе Волжском.

Вызов на улицу Кирова в Волжском поступил минувшей ночью около двух часов после полуночи. Предположительно во время работы агрегата мужчина нарушил технику безопасности, в результате чего кисть его правой руки оказалась затянута механизмом. С травматической ампутацией пострадавшего доставили в больницу, – сообщил собеседник агентства.

Известно, что травму мужчина получил по месту работы – в организации, которая занимается производством резинотехнических изделий для легковых и грузовых автомобилей, в основном брызговиков, а также светоотражающих элементов. 

Как сообщили в облздраве, пострадавшего доставили в травматологическое отделение городской клинической больницы №3, где он получает всю необходимую медицинскую помощь. Общее состояние пациента средней степени тяжести, стабильное.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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