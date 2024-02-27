Борьба с коррупцией

Бывшего замдиректора «Волгоградзеленхоза» Беляева посадили на 11 лет за взятку

Борьба с коррупцией 27.02.2024 12:02
0
27.02.2024 12:02


В Волгограде суд вынес приговор бывшему заместителю директора МУП «Волгоградзеленхоз» Станиславу Беляеву. Как сообщает ИА «Высота 102», 50-летний мужчина признан виновным  в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки за общее покровительство, совершенное в особо крупном размере).
По данным следствия, в 2021 году Беляев был принят на должность заместителя директора в муниципальное бюджетное учреждение, основным видом деятельности которого является предоставление услуг в области растениеводства. В его должностные обязанности входило, в том числе, осуществление контроля за исполнением заключенных договоров коммерческого направления.
В конце лета 2021 года замдиректора «Волгоградзеленхоза» предложил индивидуальному предпринимателю, осуществляющему деятельность в сфере оказания услуг и проведения работ по благоустройству городской территории, общее покровительство при заключении контрактов на благоустройство территорий.
На предложение бизнесмен согласился, после чего, как установил суд, в период с августа 2021 года по апрель 2022 года передал Беляеву денежные средства в качестве взяток на общую сумму более 4 миллионов рублей. Взятки передавались как наличными, так и переводились на расчетный счет Беляева. 
Уголовное дело было возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, предоставленных подразделением по экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Волгограду.
Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о задержании в январе 2023 года заместителя директора МУП «Волгоградзеленхоз» Станислава Беляева за получение взятки.
Приговором суда Беляеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с уплатой штрафа в размере 12 миллионов 600 тысяч рублей.

Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Борьба с коррупцией
30.01.2024 12:40
Борьба с коррупцией 30.01.2024 12:40
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
23.01.2024 19:22
Борьба с коррупцией 23.01.2024 19:22
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
29.12.2023 17:28
Борьба с коррупцией 29.12.2023 17:28
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
23.12.2023 12:43
Борьба с коррупцией 23.12.2023 12:43
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
22.12.2023 12:12
Борьба с коррупцией 22.12.2023 12:12
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
19.12.2023 07:28
Борьба с коррупцией 19.12.2023 07:28
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
18.12.2023 10:32
Борьба с коррупцией 18.12.2023 10:32
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
13.12.2023 12:50
Борьба с коррупцией 13.12.2023 12:50
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
08.12.2023 10:26
Борьба с коррупцией 08.12.2023 10:26
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
04.12.2023 16:43
Борьба с коррупцией 04.12.2023 16:43
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
01.12.2023 13:50
Борьба с коррупцией 01.12.2023 13:50
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
27.11.2023 12:45
Борьба с коррупцией 27.11.2023 12:45
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
24.11.2023 16:42
Борьба с коррупцией 24.11.2023 16:42
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
23.11.2023 13:13
Борьба с коррупцией 23.11.2023 13:13
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
17.11.2023 11:07
Борьба с коррупцией 17.11.2023 11:07
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:05
Послание Путина покажут в кинотеатре ВолгоградаСмотреть фотографии
12:14
Бочаров: в Волгограде готовят проект строительства нового здания облсудаСмотреть фотографии
12:02
Бывшего замдиректора «Волгоградзеленхоза» Беляева посадили на 11 лет за взяткуСмотреть фотографии
11:39
Волгоградец воткнул нож в грудь своей бывшейСмотреть фотографии
11:02
Блины и много мяса: в ЦПКиО Волгограда вкусно встретят веснуСмотреть фотографии
10:52
Суд Грозного приговорил к 3,5 годам колонии сжегшего Коран ЖуравеляСмотреть фотографии
10:49
В Волгограде IT-специалисты обсуждают будущее транспортно-логистической отрасли РоссииСмотреть фотографии
10:41
В Волгограде с 1 марта заработает первый речной маршрутСмотреть фотографии
09:29
В Волгограде орудуют «оборотни» под видом сотрудников РПНСмотреть фотографии
08:19
Долги за воду населения Котово и органов власти выставлены на торгиСмотреть фотографии
07:44
В Волгограде владельца грузовика наказали на четверть миллиона за сброс отходов в оврагСмотреть фотографии
06:36
ЦБ: инфляция в Волгоградской области затормозилась на уровне 7,11%Смотреть фотографии
21:53
Синоптики предрекли холодный март в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:29
В Волгограде выделили 48 млн на переделку дома с колоннами на площади ЛенинаСмотреть фотографии
20:42
Начать с нуля. Как после обстрелов ВСУ в районе ЛНР снова поднимают медицинуСмотреть фотографии
20:39
Председателю КСП Волжского Юрию Жучкову нашли заменуСмотреть фотографии
19:44
«Он его строил своими руками»: в Михайловке сгорел дом погибшего участника СВОСмотреть фотографии
19:19
«Спартак» упрочил лидерство победами в московском бассейнеСмотреть фотографии
18:42
«Она работала не одна»: продавшую муниципальную землю мошенницу арестовали в суде ВолгоградаСмотреть фотографии
17:56
Бастрыкина заинтересовал дом без крыши в ЖК «Бейкер Стрит» в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:20
Реф-фургон влетел в отбойник и перевернулся на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:09
На путепроводе №6 в Волгограде демонтируют старые конструкцииСмотреть фотографии
15:42
Глава СК поручил разобраться с отсутствием лекарств у онкобольного из МихайловкиСмотреть фотографии
15:36
В Волгоградской области прокуроры развели гражданина РФ с иностранкойСмотреть фотографии
15:22
Определился соперник «Динамо-Синары» в полуфинале Кубка РоссииСмотреть фотографии
14:42
Скончалась мать спикера Волгоградской облдумы Александра БлошкинаСмотреть фотографии
13:21
Под Волгоградом мужчина угрожал расстрелять двух человек в магазинеСмотреть фотографии
13:16
Волгоградцев предупредили о появлении мошеннических двойников КИВИ банкаСмотреть фотографии
12:32
ФАС требует у «Яндекс Такси» прозрачности в вопросах цен и блокировкиСмотреть фотографии
12:00
Волгоградский студент набрал кредитов и перевел мошенникам 4,6 млн рублейСмотреть фотографии
 