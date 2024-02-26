Спорт

«Спартак» упрочил лидерство победами в московском бассейне

Спорт 26.02.2024 19:19
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26.02.2024 19:19


Ватерполисты волгоградского «Спартака» в двух матчах 17-го тура Суперлиги на выезде обыграли московский МКСШОР «Восток-2» со счетом 16:9 и 17:4. Красно-белые продолжают единолично лидировать в турнирной таблице чемпионата, сообщает V102.RU.
Столичная команда идет на предпоследнем, девятом месте, поэтому волгоградцы считались явными фаворитами противостояния. И начали подопечные Владимира Карабутова первую игру уверенно. Дубль на старте оформил Артем Ашаев. Вскоре Артем Филимонов отправил мяч в сетку ворот Дмитрия Трусова, подменявшего основного голкипера Петра Федотова. Затем Константин Киселев отличился в большинстве, на что хозяева ответили двумя подряд реализованными пенальти. «Восток» оказывал достойное сопротивление соперникам, но первая четверть все же осталась за «Спартаком» — 5:4.
Класс действующих чемпионов России стал сказываться во второй восьмиминутке. Тимур Шайхутдинов, Владимир Нежинский, Константин Киселев и Роман Усов дважды забросили и отрыв от москвичей составил плюс шесть. Только после этого Иван Пяткин точным попаданием сократил отставание. 10:5 - в пользу спартаковцев к большому перерыву. В третьем игровом отрезке Сергей Буланаев оформил дубль, еще по разу отличились Усов и Ашаев. У «Востока» единственный мяч на свой счет записал Филимонов с пенальти. Заключительный период остался за столичными ватерполистами — 3:2. Но на общий исход это не сильно повлияло. «Спартак» одержал итоговую победу — 16:9.
Повторный матч начался с набранных баллов в исполнении Константина Киселева и Артема Жабкина. Третий гол гостей оформил Максим Шулев. За хозяев единственным точным попаданием в стартовой четверти отметился Никита Апаркин.  Во второй восьмиминутке волгоградцы совершили рывок, забросив трижды подряд. Следом столичные ватерполисты ответили двумя голами, но до большого перерыва Роман Усов успел реализовать большинство и сделать счет 7:3.  За следующие два периода красно-белые настреляли 10 голов, не оставив никаких шансов соперникам.  «Восток» за все это время смог ответить лишь одним заброшенным мячом в исполнении Филимонова.  Итоговый выигрыш «Спартака» со счетом 17:4.
Красно-белые набрали 89 очков после 34 проведенных игр и продолжают располагаться на первом месте. В следующем туре волгоградцы 1 и 2 марта дома сыграют с  командой СШОР из Астраханской области.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: ГАУ ДО ВО "СШ по ВВС "Спартак-Волгоград" VK.com

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