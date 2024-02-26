ФАС требует у «Яндекс Такси» прозрачности в вопросах цен и блокировки

Федеральная антимонопольная служба России озвучила ряд серьезных замечаний к «Яндекс Такси» по вопросам ценообразования и блокировки водителей и пассажиров в сервисе. Об этом, как передает V102.RU, сообщил в интервью «Известиям» заместитель руководителя ФАС России Петр Иванов.

- К нам поступают жалобы на «Яндекс Такси» как от пассажиров, так и от водителей. За прошлый год их было более 300. Они связаны как со стоимостью поездок, так и с мерами, которые агрегатор применяет в связи с блокировками, - рассказал Иванов.

По его словам, по блокировке водителей и пассажиров в сервисе «Яндекс GO» антимонопольная служба направила агрегатору письмо о том, что возможные нарушения и соразмерные им меры ответственности должны быть исчерпывающе уточнены в документах «Яндекса».

- Однако требования ФАС по установлению исчерпывающего перечня оснований для блокировки и соразмерности блокировок до настоящего времени в полном объеме не исполнены. Также мы указали, что плата (комиссия и иные платежи), взимаемая с перевозчиков (около 28%), должна быть снижена до конкурентного уровня, так как сегодня она слишком высокая. До настоящего времени агрегатор не исполнил требование ФАС России, - сообщил заместитель руководителя ФАС России.

Иванов отметил, что алгоритм ценообразования услуг такси также не раскрывается компанией в полном объеме.

- В настоящее время мы продолжаем анализ практик ценообразования агрегаторов такси, по которым у службы есть серьезные замечания к «Яндекс Такси». Однако до конца 2024 года действует мораторий на проверки аккредитованных IT-компаний, что не позволяет службе в настоящее время применить меры реагирования, - рассказал он «Известиям».

Фото из архива ИА «Высота 102»