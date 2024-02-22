Расследования

Двое молодчиков задержаны за разбой в центре Волгограда

Расследования 22.02.2024 12:10
0
22.02.2024 12:10


В Волгограде задержали двоих 17-летних подростков, которые совершали разбойные нападения в Центральном районе. По предварительны данным, жертвами молодчиков стали двое мужчин – одного из них они ограбили, угрожая ножом. 

По информации пресс-службы СУ СК России по Волгоградской области, нападения на прохожих подростки совершили возле ресторана Brooklyn на проспекте Ленина, 1б, а также возле магазина, расположенного на улице Хоперской. 

Первой жертвой молодых преступников стал житель Волгограда на проспекте Ленина, 1б. 14 февраля подростки напали на него возле ресторана и похитили мобильный телефон, после чего через банковское приложение на устройстве перевели себе 24 тысячи рублей. 

Второе нападение было совершено 19 февраля на ул. Хоперской. Там молодчики, угрожая ножом, напали на мужчину, избили его и похитили 75 тысяч рублей. 

Следственным отделом по Центральному району СУ СК России по области расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.158 УК РФ (кража), ч.2 ст.162 УК РФ (разбой), – сообщают в следственном управлении. 

Известно, что ни один из задержанных не работает и не учится. Полученные следователями характеристики – отрицательные. 

Сегодня, 22 февраля, суд решит вопрос о мере пресечения в отношении подростков.  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
22.02.2024 09:19
Расследования 22.02.2024 09:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.02.2024 12:23
Расследования 21.02.2024 12:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.02.2024 11:43
Расследования 21.02.2024 11:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.02.2024 10:58
Расследования 21.02.2024 10:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.02.2024 07:52
Расследования 21.02.2024 07:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.02.2024 18:13
Расследования 20.02.2024 18:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.02.2024 13:15
Расследования 20.02.2024 13:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.02.2024 11:52
Расследования 20.02.2024 11:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.02.2024 08:53
Расследования 20.02.2024 08:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.02.2024 18:21
Расследования 19.02.2024 18:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.02.2024 17:34
Расследования 19.02.2024 17:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.02.2024 16:11
Расследования 19.02.2024 16:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.02.2024 15:40
Расследования 19.02.2024 15:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.02.2024 15:12
Расследования 19.02.2024 15:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.02.2024 13:48
Расследования 19.02.2024 13:48
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:08
В Волгограде почтили память погибших на службе полицейскихСмотреть фотографии
12:50
Аксаков: деньги с Qiwi-кошельков волгоградцам, скорее всего, не вернутСмотреть фотографии
12:47
В гуманитарной миссии ЕР участвовали 3,5 тысячи волонтеровСмотреть фотографии
12:10
Двое молодчиков задержаны за разбой в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
11:34
Волгоградстат: в Волгоградской области не растут цены на бензинСмотреть фотографии
10:59
Кабмин выделил более 18 млрд рублей фонду «Защитники Отечества»Смотреть фотографии
10:25
Волгоградцев к выходным ждет резкое похолоданиеСмотреть фотографии
10:13
Помидоры с яблоками обогнали яйца по росту цен в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:56
Под Волгоградом в массовом ДТП с фурой погиб водитель легковушкиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:47
Ветеран «Бессмертного Сталинграда» с позывным «Самара» погиб на УкраинеСмотреть фотографии
09:31
Металлурги «Красного Октября» завершили победами сезон корпоративного спортаСмотреть фотографии
09:19
Пытавшийся спалить военкомат с людьми волгоградец поедет в колониюСмотреть фотографии
07:16
Транспортную развязку построят на выезде с Третьей продольной в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:02
Улицы в Котово Волгоградской области осветят после публикации «Высоты 102»Смотреть фотографии
00:07
В Волгоградской области в результате ДТП перевернулся «МАЗ» с селитройСмотреть фотографии
21:10
В Волгоградской области похоронили погибшего бойца СВОСмотреть фотографии
20:12
Коллекторов в Волгограде оштрафовали на 5 тысяч за ночные звонки по фейковому долгуСмотреть фотографии
19:37
Фонд капремонта сэкономит на жителях Волжского в феврале и мартеСмотреть фотографии
18:40
Двоих волгоградцев наградили муниципальным знаком «За верность Отечеству»Смотреть фотографии
17:44
Торговцам выделят до 30 «квадратов» на старых-новых остановках в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:02
«Как будто им все дозволено»: юрист пожаловался в СКР и Генпрокуратуру на мэрию ВолгоградаСмотреть фотографии
16:55
В Волгограде грабитель напал на пенсионерку в подъезде домаСмотреть фотографии
16:09
Фарш из куриной шкурки вместо индейки продавали в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:07
В Волгоградской области ждут нового руководителя УФСИНСмотреть фотографии
15:14
Волгоградец хранил в гараже нелегальный табак на 9,5 млн рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
15:02
В Волгограде владельцы ротвейлера возместят ущерб за растерзанную чихуахуаСмотреть фотографии
14:33
Депутаты запретят волгоградцам митинговать на автовокзалах и станцияхСмотреть фотографии
14:03
Россиянам повысят плату за сверхурочный трудСмотреть фотографии
13:26
В Волгограде бизнес-гимназия собрала семьи к годовщине Сталинградской битвыСмотреть фотографии
13:19
«Набежали начальники»: в Волгограде очистили двор после кадров с застрявшей скоройСмотреть фотографииCмотреть видео
 