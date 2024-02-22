Двое молодчиков задержаны за разбой в центре Волгограда





В Волгограде задержали двоих 17-летних подростков, которые совершали разбойные нападения в Центральном районе. По предварительны данным, жертвами молодчиков стали двое мужчин – одного из них они ограбили, угрожая ножом.

По информации пресс-службы СУ СК России по Волгоградской области, нападения на прохожих подростки совершили возле ресторана Brooklyn на проспекте Ленина, 1б, а также возле магазина, расположенного на улице Хоперской.

Первой жертвой молодых преступников стал житель Волгограда на проспекте Ленина, 1б. 14 февраля подростки напали на него возле ресторана и похитили мобильный телефон, после чего через банковское приложение на устройстве перевели себе 24 тысячи рублей.

Второе нападение было совершено 19 февраля на ул. Хоперской. Там молодчики, угрожая ножом, напали на мужчину, избили его и похитили 75 тысяч рублей.

– Следственным отделом по Центральному району СУ СК России по области расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.158 УК РФ (кража), ч.2 ст.162 УК РФ (разбой), – сообщают в следственном управлении.

Известно, что ни один из задержанных не работает и не учится. Полученные следователями характеристики – отрицательные.

Сегодня, 22 февраля, суд решит вопрос о мере пресечения в отношении подростков.