Происшествия

В Волгограде грабитель напал на пенсионерку в подъезде дома

Происшествия 21.02.2024 16:55
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21.02.2024 16:55


В Волгограде оперативниками ГУ МВД России по региону задержан 28-летний житель Краснооктябрьского района, который ограбил в подъезде 77-летнюю женщину.  Нападение на пенсионерку было совершено 16 февраля, когда она возвращалась домой из магазина. 

77-летняя жительница Краснооктябрьского района 16 февраля обратилась с заявлением в отдел полиции, сообщив, что в подъезде к ней подбежал неизвестный и выхватил из рук пакет, в котором находилось 15 тысяч рублей, паспорт, банковская карта и продукты, – сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе главка полиции. – В результате ОРМ сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний местный житель. 

Сообщается, что грабитель выбросил в мусорный контейнер продукты, купленные пенсионеркой, ее  документы и банковскую карту.  Злоумышленник оставил себе лишь деньги пожилой женщины, часть из которых была изъята полицейскими. 

Дознавателем Отдела полиции № 2 Управления МВД России по Волгограду в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по  ч. 1 ст. 161 УК РФ. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, – сообщают в ГУ МВД. 

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