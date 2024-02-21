В Волгограде грабитель напал на пенсионерку в подъезде дома

В Волгограде оперативниками ГУ МВД России по региону задержан 28-летний житель Краснооктябрьского района, который ограбил в подъезде 77-летнюю женщину. Нападение на пенсионерку было совершено 16 февраля, когда она возвращалась домой из магазина.

– 77-летняя жительница Краснооктябрьского района 16 февраля обратилась с заявлением в отдел полиции, сообщив, что в подъезде к ней подбежал неизвестный и выхватил из рук пакет, в котором находилось 15 тысяч рублей, паспорт, банковская карта и продукты, – сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе главка полиции. – В результате ОРМ сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний местный житель.

Сообщается, что грабитель выбросил в мусорный контейнер продукты, купленные пенсионеркой, ее документы и банковскую карту. Злоумышленник оставил себе лишь деньги пожилой женщины, часть из которых была изъята полицейскими.

– Дознавателем Отдела полиции № 2 Управления МВД России по Волгограду в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, – сообщают в ГУ МВД.