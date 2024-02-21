Волгоградец хранил в гараже нелегальный табак на 9,5 млн рублей





Полицейские изъяли более 75 тысяч пачек немаркированных сигарет, которые хранил и продавал партиями бизнесменам 30-летний волгоградец. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, стоимость изъятой продукции составила более 9,5 млн рублей.





Установлено, что 30-летний местный житель скупал из других регионов контрафактные сигареты, после чего привозил товар в собственный гараж, откуда позже сбывал мелкооптовыми партиями бизнесменам. Доставкой по точкам продажи товара занимались знакомые предпринимателя – двое 35-летних волгоградцев, один из которых ранее был судим.

- В ходе обысков полицейские обнаружили и изъяли более 75 тысяч пачек немаркированных табачных изделий, черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности участников группы, сотовые телефоны, содержащие информацию о разветвленной сети сбыта, и денежные средства, предположительно, полученные преступным путём, - рассказали в ведомстве.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области