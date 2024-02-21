Федеральные новости

Россиянам повысят плату за сверхурочный труд

Федеральные новости 21.02.2024 14:03
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21.02.2024 14:03


Сегодня, 21 февраля, депутаты Государственной думы в первом чтении приняли законопроект, согласно которому в России предлагается повысить плату за сверхурочную работу. Соответствующие изменения, сообщает ИА «Высота 102», будут внесены в статью 152 Трудового кодекса.

Согласно документу, работодатели должны будут рассчитывать компенсацию за сверхурочную работу исходя из текущей зарплаты сотрудника, включающей премии и другие компенсационные и стимулирующие выплаты, – пояснили в Государственной думе. 

Согласно тексту пояснительной записки, оплата сверхурочной работы должна обеспечивать повышенную оплату труда работника по сравнению с оплатой аналогичной работы в пределах установленной продолжительности рабочего времени, адекватную компенсацию увеличенных трудозатрат, понесенных работником.

Впрочем, уточняется, что принятие закона не станет основанием для пересмотра работодателем ранее установленных коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом или трудовым договором условий, предусматривающих оплату сверхурочной работы в более высоком размере.

Напомним, что на данный момент переработка оплачивается в России в полуторном размере за первые два часа работы, а за последующие часы – не менее чем в двойном.

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