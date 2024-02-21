Под Волгоградом осудили виновника массового ДТП за гибель женщины

Дубовский районный суд в Волгоградской области огласил приговор водителю иномарки, который спровоцировал массовое ДТП на трассе, в результате которого погибла женщина.

Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 57-летнего жителя Самарской области признали виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорили к 1,5 годам лишения свободы в колонии-поселении.

Следствием и судом установлено, что 8 июля 2023 года мужчина ехал на автомобиле Renault в сторону Саратова по автодороге 1-Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград». Не уступив дорогу при перестроении транспортному средству, тем самым нарушив ПДД, водитель совершил боковое столкновение с Toyota Camry. От удара иномарка поменяла траекторию движения и на встречной полосе столкнулась с Datsun on-DO. В результате погибла 39-летняя пассажирка Datsun.

Водитель Renault вину признал частично. Решением суда он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в течение 2,5 лет.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.