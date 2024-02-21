В ТЦ Киндер Молл в Волгограде произошел пожар

В Ворошиловском районе Волгограда на территории ТЦ Киндер Молл произошел пожар накануне, 20 февраля. По сообщению экстренных служб, вызов поступил в торговый центр около 23.00.

По сведениям собственных источников информационного агентства, возгорание произошло на первом этаже ТЦ в аптеке «Вита».

– В помещении, расположенном на первом этаже здания по ул. Рабоче-Крестьянская, 9 на площади порядка 10 квадратных метров горели вещи. Предварительно, возгорание произошло из-за замыкания электропроводки. Никто из людей не пострадал, – сообщает источник «Высоты 102».

Уточняется, что пожар произошел в подсобном помещении аптеки.

По сведениям ГУ МЧС России по Волгоградской области, пожар был ликвидирован оперативно в 23.15.