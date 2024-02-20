Расследования

Ушлая бизнесвумен провернула аферу с маткапиталом на 30 млн рублей

Расследования 20.02.2024 18:13
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20.02.2024 18:13


В Волгоградской области 50-летняя учредитель агентства недвижимости и ее 52-летний знакомый обвиняются в совершении мошенничества при получении выплат материнского капитала. Сегодня, 20 февраля, прокуратура Среднеахтубинского района направила уголовное дело в суд – волгоградцам грозит до 10 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 159.2 УК РФ.

По информации официального представителя прокуратуры Волгоградской области Оксаны Чередининой, в период с февраля 2017 года по май 2018 года предприимчивая жительница Волгоградской области предлагала реализовать маткапитал с помощью заключения договоров ипотеки на строительство жилья в селе Верхнепогромное. 

– После заключения договоров купли-продажи участков обвиняемая и ее сообщник через кредитные потребительские кооперативы получали денежные средства материнского капитала, – сообщила Оксана Черединина. – Но, как выяснилось впоследствии, фактически земельные участки не были пригодны для строительства жилых домов в связи с отсутствием коммуникаций, электричества и подъездных путей. Всего таким способом фигуранты уголовного дела получили около 30 млн рублей.

Вину в содеянном фигурантка дела признала полностью, ее товарищ по «бизнесу» – частично. На имущество обвиняемой стоимостью порядка 21 млн рублей наложен арест.

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