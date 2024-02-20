Уровень безработицы в Волгоградской области приближается к нулю

В феврале 2024 года уровень регистрируемой безработицы в Волгоградской области составил 0,23% – это ниже, чем региональный показатель 2023 года (0,35%) и ниже показателя в среднем по Российской Федерации (0,6%).

По информации регионального комитета по труду и занятости на февраль 2024 года, для волгоградцев доступны 23 тысячи предложений от работодателей, сообщает V102.RU.

Снижению уровня безработицы способствуют в том числе и реализуемые в волгоградском регионе меры поддержки граждан, программа субсидированного найма, реализация мероприятий федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

Помимо всесторонней помощи центров занятости населения в поиске работы и трудоустройстве, в Волгоградской области действуют инструменты, позволяющие безработному и нуждающемуся в поддержке человеку начать свое дело. Так, госуслуга по содействию предпринимательству позволяет безработным заняться собственным бизнесом. По направлению органов службы занятости обратившемуся помогают в составлении бизнес-плана и сопровождении процесса открытия ИП, предполагается разовая денежная выплата в размере 100 тыс. рублей.

Кроме того, нуждающиеся в поддержке волгоградцы могут заключить социальный контракт — соглашение с органами соцзащиты, позволяющее выйти из трудной жизненной ситуации, например, открыть свое дело, обустроить личное подсобное хозяйство, найти работу и т.д. В 2024 году максимальный размер социального контракта составляет 350 тыс. рублей, пояснили в обладмине.