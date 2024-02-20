Под Волгоградом в массовом ДТП грузовиков скончался водитель тягача





Один человек погиб и один ранен в результате столкновения трех грузовиков в Камышинском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло накануне вечером на 481 км автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград».

По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля Dongfeng не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущей «ГАЗели» и совершил столкновение. Затем он выехал на полосу встречного движения и врезался в тягач Freightliner под управлением 51-летнего водителя.

В результате аварии на месте скончался водитель тягача. Водителя Dongfeng с травмами доставили в Камышинскую городскую больницу.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области