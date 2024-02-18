Под Волгоградом BMW 520 влетела в «ГАЗель», есть погибший: видео

В Городищенском районе Волгоградской области устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего сегодня ночью в 03.04 на 960 километре трассы Волгоград — Москва, сообщает V102.RU. Легковушка влетела в «ГАЗель» с надписью за стеклом «Почта России».

— По предварительной информации, 26-летний водитель за рулем автомобиля BMW 520 двигался со стороны Москвы в направлении Волгограда, потерял управление и столкнулся со стоявшим на обочине с включенным аварийным сигналом и выставленным знаком остановки фургоном «ГАЗель Next», — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.





Как уточнили в полицейском главке, в результате аварии водителя иномарки доставили в больницу. На месте скончался 36-летний пассажир.

— На место происшествия выезжали руководство ГАИ ОМВД по Городищенскому району, экипажи ДПС, следственно-оперативная группа, сотрудники МЧС, — добавили в областном главке МВД. — Организована проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что на 553 километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград в ДТП c фургоном для животных погиб человек.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области