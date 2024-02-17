Страшная авария произошла сегодня около 6-20 ч. на 553 км трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград». Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, в Камышинском районе столкнулись два автомобиля.
- По предварительной информации Mercedes выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Peugeot. Водитель Mercedes скончался,
- пояснили в главке.
С места аварии также госпитализированы три человека.
По свидетельствам очевидцев, на месте ДТП лежит труп погибшего. В микроавтобусе, который также стал участником аварии, перевозили животных и корма.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области