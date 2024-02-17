Спорт

«Спартак» подтвердил лидерство победами над казанскими ватерполистами

Спорт 17.02.2024 21:14
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17.02.2024 21:14


Ватерполисты волгоградского «Спартака» закрепились на первом месте в турнирной таблице, в 16-ом туре Суперлиги обыграв дважды в родном бассейне казанский «КОС- Синтез-УОР» — молодежный состав главного клуба из Татарстана, сообщает V102.RU.
Если  красно-белые идут в верхней части и  продолжают сражение за единоличное лидерство по итогам регулярного сезона, то гости в данный момент располагаются во второй половине таблицы. Подопечные Владимира Карабутова с начала первого матча стали на деле доказывать статус фаворитов противостояния. Стартовый период ознаменовался разгромом соперников. Открыл счет Владимир Нежинский в контратаке. Затем заброшенные мячи Сергея Буланаева, Тимура Шайхутдинова, дубль Кирилла Носаева и реализованный пенальти Кирилла Чуксина установили убедительный результат четверти — 6:0 в пользу красно-белых.
Во втором отрезке спартаковцы продолжили контролировать ситуацию.  Буланаев отличился в большинстве, а в середине восьмиминутки Нежинский забил еще раз. Однако почти сразу казанцы размочили счет — результативное действие оформил Иван Мясников. Ответ красно-белых не заставил себя долго ждать.  Семен Девяткин и Тимур Шайхутдинов поразили цель и оформили результат по итогам первой половины матча -10:1.
Третий период начался с очередного гола Буланаева, но после этого огрызнулись ватерполисты из Татарстана, забросившие трижды подряд. На последней минуте четверти обменялись голами Илья Васильев из стана гостей и игрок хозяев Степан Андрюков. Итог - 13:5 к заключительному перерыву. Вряд ли можно было вести речь о возрождении интриги в поединке, однако в четвертой восьмиминутке молодежь «КОС-Синтеза» проявила себя достойно, сведя данный отрезок вничью -  4:4. При этом общий итог встречи оказался, конечно же, в пользу «Спартака» — 17:9.
Стартовый период повторной игры снова остался за волгоградцами. Дубль Константина Киселева и голы Кирилла Носаева и Артема Ашаева позволили оторваться от оппонентов на весомое расстояние. На последней минуте Богдан Комаров переиграл голкипера хозяев Петра Федотова, но четверть все равно была выиграна красно-белыми — 4:1. Следующий отрезок оказался равным. Соперники по три раза забросили друг другу.  В третьем периоде действующие чемпионы страны оставили ворота на замке, а сами забили четырежды — дубль Шайхутдинова и набранные очки в исполнении  Андрюкова и Буланаева. В заключительной восьмиминутке спартаковцы убежали в еще больший отрыв, оформив очередную итоговую победу -15:5.
Красно-белые после 16-го тура остались на первом месте, заработав 83 балла. Рядом находятся основной состав «КОС-Синтеза» и астраханское «Динамо». В 17-ом туре 20 и 21 февраля волгоградские ватерполисты в Москве сыграют с местным клубом МКСШОР «Восток-2».
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: ГАУ ДО ВО «СШ по ВВС «Спартак-Волгоград»  VK.com
 

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