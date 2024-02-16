МУП в Волгоградской области обязали модернизировать очистные сооружения города

Биологические очистные сооружения города Петров Вал в Волгоградской области должны быть реконструированы с целью сокращения доли загрязненных сточных вод. Такое решение, как сообщает V102.RU, вынес Камышинский районный суд по иску Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры.

МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство городского поселения Петров Вал» обязали провести капитальные работы по реконструкции вверенных предприятию биологических очистных сооружений в течение года со дня вступления решения суда в законную силу.

Как установлено, загрязненные сточные воды поступают в реку Иловля. По результатам лабораторных испытаний, проведенных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Волгоградской области» летом 2023 года, установлено, что МУП осуществляет сброс сточных вод с превышением нормативов, установленных решением о предоставлении водного объекта в пользование.

- Указанное свидетельствует о недостаточной очищенности сточных вод ответчиком и ненадлежащем исполнении целей, видов и условий использования МУП «ВКХ городского поселения Петров Вал» водного объекта р. Иловля, - говорится в материалах дела.

В адрес МУП «ВКХ городского поселения Петров Вал» 21 августа 2023 года было внесено представление об устранении нарушений законодательства с требованием привести в соответствие сброс сточных вод. Однако нарушения не устранены.

Иск прокуратуры был удовлетворен в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Фото из архива ИА «Высота 102»