Владимир Путин поручил ускорить выдачу льгот бойцам СВО

Президент России Владимир Путин поручил ускорить процесс выдачи льгот, документов и выплат участникам специальной военной операции. Соответствующие предложения должно в ближайшее время подготовить Правительство РФ.
Так, в частности, доклад главе государства кабмин должен подготовить не позднее 1 марта текущего года. Ответственным по данному вопросу назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
– Правительству РФ: проанализировать нормативно-правовую базу и правоприменительную практику в части, касающейся предоставления льгот, выплат и оформления документов участникам специальной военной операции, и представить предложения по ускорению и оптимизации соответствующих процедур, – цитата поручения Владимира Путина.