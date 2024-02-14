Федеральные новости

Владимир Путин поручил ускорить выдачу льгот бойцам СВО

Федеральные новости 14.02.2024 18:04
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14.02.2024 18:04


Президент России Владимир Путин поручил ускорить процесс выдачи льгот, документов и выплат участникам специальной военной операции. Соответствующие предложения должно в ближайшее время подготовить Правительство РФ. 

Так, в частности, доклад главе государства кабмин должен подготовить не позднее 1 марта текущего года. Ответственным по данному вопросу назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Правительству РФ: проанализировать нормативно-правовую базу и правоприменительную практику в части, касающейся предоставления льгот, выплат и оформления документов участникам специальной военной операции, и представить предложения по ускорению и оптимизации соответствующих процедур, – цитата поручения Владимира Путина.  

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