Происшествия

В Котово наезд машины на 67-летнюю доктора попал на видео

Происшествия 12.02.2024 15:20
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12.02.2024 15:20




В Котово Волгоградской области сегодня, 12 февраля, на улице Мира сбили женщину. Момент наезда попал на видео - его опубликовал телеграм-каналом «Общественный контроль города Котово». На кадрах видно, как пешеход пересекла одну полосу дороги, однако, когда наступила на вторую, ее сбивает легковой автомобиль, после чего женщина падает.
В ГУ МВД по Волгоградской области V102.RU пояснили, что в ДТП пострадала 67-летняя женщина.
- В 8-15 ч. напротив дома № 165 по ул. Мира ВАЗ-2107 под управлением 18-летнего водителя двигался в направлении от пересечения улиц Мира и Разина к перекрестку улиц Мира и Школьная и совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства на пешеходном переходе, - прокомментировали в главке. 
Пешеход была доставлена в Котовскую ЦРБ. Котовчане сообщают, что пострадавшая является медработником и работает доктором в одной из поликлиник. 
В комитете здравоохранения Волгоградской области V102.RU пояснили, что состояние пострадавшей оценивается как средней тяжести. Она госпитализирована в травматологическое отделение Камышинской городской больницы.  
Видео Общественный контроль города Котово/t.me

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