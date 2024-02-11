Расследования

Под Волгоградом пенсионера осудили условно за удары человека сковородкой и ножом

Расследования 11.02.2024 20:40
0
11.02.2024 20:40


К 3,5 годам лишения свободы условно приговорен пожилой житель Волгоградской области за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предмета в качестве оружия. Об этом, как передает V102.RU, сообщает Старополтавский районный суд.

Судом установлено, что преступление было совершено 12 ноября 2023 года в частном домовладении, где проживает фигурант уголовного дела.

Пенсионер в состоянии опьянения набросился на потерпевшего и два раза ударил его сковородкой по голове. Затем он схватил нож и три раза ударил им в грудь своей жертвы, полоснул по лицу, а когда мужчина попытался убежать, то нанес один удар ножом в область поясницы. Потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью. 

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
11.02.2024 14:08
Расследования 11.02.2024 14:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.02.2024 11:37
Расследования 11.02.2024 11:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.02.2024 17:58
Расследования 09.02.2024 17:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.02.2024 16:19
Расследования 09.02.2024 16:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.02.2024 15:07
Расследования 09.02.2024 15:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.02.2024 11:12
Расследования 09.02.2024 11:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.02.2024 17:28
Расследования 08.02.2024 17:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.02.2024 14:43
Расследования 08.02.2024 14:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.02.2024 11:21
Расследования 08.02.2024 11:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.02.2024 21:20
Расследования 07.02.2024 21:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.02.2024 20:56
Расследования 07.02.2024 20:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.02.2024 16:55
Расследования 07.02.2024 16:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.02.2024 15:56
Расследования 07.02.2024 15:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.02.2024 15:52
Расследования 07.02.2024 15:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.02.2024 14:09
Расследования 07.02.2024 14:09
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:30
«Ротор» в Турции проиграл «Родине-2»Смотреть фотографии
21:19
В Волгограде сотрудники МЧС вынесли из сугробов двух обмороженных женщинСмотреть фотографии
20:40
Под Волгоградом пенсионера осудили условно за удары человека сковородкой и ножомСмотреть фотографии
19:21
Если сели батарейки: психолог рассказала, как справиться с хронической усталостьюСмотреть фотографии
18:08
Силы МЧС выдвинулись в обледеневший город Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:39
Женский «Спартак» обыграл действующего чемпиона России по водному полоСмотреть фотографии
17:09
Город в Волгоградской области стал зоной ЧС: фото ужасающих последствий ледяного дождя в КотельниковоСмотреть фотографии
15:42
Пять пассажирских поездов задерживаются из-за непогоды в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:35
В обладмине прокомментировали ситуацию по ЧС в КотельниковоСмотреть фотографии
14:08
Двое чабанов купили машину за стадо украденных овец в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:35
Академия «Ротор» остановилась в шаге от победы на турнире памяти БеркетоваСмотреть фотографии
13:14
Ледяной дождь оборвал провода в трех районах Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:46
«Ольга» погуляла: в Котельниково ввели режим ЧС из-за разгула стихииСмотреть фотографии
11:37
Труп сторожа нашли на месте пожара у трассы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:08
Снегопад осложнил дорожную обстановку на волгоградских трассахСмотреть фотографии
10:48
Под Волгоградом легковушка превратилась в блин в ДТП с фурой, водитель погибСмотреть фотографии
10:08
Три человека из BMW и грузовой «ГАЗели» пострадали в ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:29
Тяга к биткоинам разорила начинающего инвестора в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:53
Шиномонтажка сгорела на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:44
Семья из размороженного и разворованного дома скитается в ожидании жилья в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:07
Росприроднадзор завершил проверку загрязнения рек в Волгоградской и Астраханской областяхСмотреть фотографии
07:44
Гидрометцентр выдал экстренное предупреждение Волгоградской областиСмотреть фотографии
22:03
Теперь по-китайски. 10-метрового дракона пронесли волгоградцы в ЦПКиОСмотреть фотографии
21:25
Под Волгоградом похоронили погибшего на СВО Энвера ЯнмаеваСмотреть фотографии
20:55
Волгоградцы назвали худшие и лучшие дворы по уборке снегаСмотреть фотографии
19:48
«Цекуны» в шутку называют соседей «егунами»: как говорят жители Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:57
«Динамо-Синара» совершило победный вояж в СтавропольСмотреть фотографии
18:11
Семьи участников СВО посетили выставку первоцветов в ВолжскомСмотреть фотографии
17:33
В СССР было хуже. Что происходит с распространением кори в Волгоградской области?Смотреть фотографии
16:59
Богдарья и Александър: волгоградцы нарекали детей редкими именамиСмотреть фотографии
 