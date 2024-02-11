К 3,5 годам лишения свободы условно приговорен пожилой житель Волгоградской области за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предмета в качестве оружия. Об этом, как передает V102.RU, сообщает Старополтавский районный суд.

Судом установлено, что преступление было совершено 12 ноября 2023 года в частном домовладении, где проживает фигурант уголовного дела.

Пенсионер в состоянии опьянения набросился на потерпевшего и два раза ударил его сковородкой по голове. Затем он схватил нож и три раза ударил им в грудь своей жертвы, полоснул по лицу, а когда мужчина попытался убежать, то нанес один удар ножом в область поясницы. Потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.