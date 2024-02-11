Происшествия

Тяга к биткоинам разорила начинающего инвестора в Волгоградской области

Происшествия 11.02.2024 09:29
0
11.02.2024 09:29


Житель Волгоградской области решил инвестировать свои сбережения в криптовалюту, но прогорел, доверившись непорядочному трейдеру. Как сообщили V102.RU в Михайловском районном суде, обманутый мужчина подал иск о взыскании необоснованного обогащения в сумме более 800 тысяч рублей, но ему было отказано в удовлетворении его требований.

Установлено, что гражданин установил на своем ноутбуке специальную программу с доступом к сайту инвестиционной платформы, где зарегистрировал аккаунт на свое имя. 

По совету неизвестного ему трейдера он перевел на счета двух «продавцов» более 800 тысяч рублей в качестве оплаты за криптовалюту, но ее так и не получил. Иск начинающий инвестор подал в отношении «продавцов», которые, по его мнению, неосновательно обогатились за его счет.

- Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд указал на отсутствие со стороны ответчиков неосновательного обогащения, поскольку истец перечислил денежные средства на их счета не без оснований, а в связи с добровольным участием в интернет-проекте по покупке криптовалюты с целью получения прибыли, - сообщили в суде.

Один из ответчиков, как прозвучало на заседании, продал биткоины зарегистрированному трейдеру по размещенной им на бирже заявке. В свою очередь трейдер должен был перевести биткоины волгоградцу, но этого не сделал.

Отмечается, что личность трейдера в ходе расследования уголовного дела установлена не была. В настоящее время предварительное следствие приостановлено.

В суде напоминают, что в настоящее время в России отсутствует какая-либо нормативно-правовая база для регулирования платежей, осуществляемых с использованием криптовалюты, а также требования к деятельности интернет-площадок, на которых она может обмениваться на реальные денежные средства. Все операции с виртуальной валютой (криптовалютой) производятся их владельцами на свой страх и риск, на что Центробанк РФ неоднократно обращал внимание граждан, использующих ее в качестве инвестирования.

Читайте по теме:

Несостоявшийся криптомиллионер проиграл суд в Волгограде

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
11.02.2024 13:14
Происшествия 11.02.2024 13:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.02.2024 12:46
Происшествия 11.02.2024 12:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.02.2024 10:48
Происшествия 11.02.2024 10:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.02.2024 10:08
Происшествия 11.02.2024 10:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.02.2024 08:53
Происшествия 11.02.2024 08:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.02.2024 16:39
Происшествия 10.02.2024 16:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.02.2024 12:19
Происшествия 10.02.2024 12:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.02.2024 11:39
Происшествия 10.02.2024 11:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.02.2024 09:55
Происшествия 10.02.2024 09:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.02.2024 09:13
Происшествия 10.02.2024 09:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.02.2024 21:47
Происшествия 09.02.2024 21:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.02.2024 21:16
Происшествия 09.02.2024 21:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.02.2024 20:13
Происшествия 09.02.2024 20:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.02.2024 18:30
Происшествия 09.02.2024 18:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.02.2024 18:03
Происшествия 09.02.2024 18:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:14
Ледяной дождь оборвал провода в трех районах Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:46
«Ольга» погуляла: в Котельниково ввели режим ЧС из-за разгула стихииСмотреть фотографии
11:37
Труп сторожа нашли на месте пожара у трассы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:08
Снегопад осложнил дорожную обстановку на волгоградских трассахСмотреть фотографии
10:48
Под Волгоградом легковушка превратилась в блин в ДТП с фурой, водитель погибСмотреть фотографии
10:08
Три человека из BMW и грузовой «ГАЗели» пострадали в ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:29
Тяга к биткоинам разорила начинающего инвестора в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:53
Шиномонтажка сгорела на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:44
Семья из размороженного и разворованного дома скитается в ожидании жилья в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:07
Росприроднадзор завершил проверку загрязнения рек в Волгоградской и Астраханской областяхСмотреть фотографии
07:44
Гидрометцентр выдал экстренное предупреждение Волгоградской областиСмотреть фотографии
22:03
Теперь по-китайски. 10-метрового дракона пронесли волгоградцы в ЦПКиОСмотреть фотографии
21:25
Под Волгоградом похоронили погибшего на СВО Энвера ЯнмаеваСмотреть фотографии
20:55
Волгоградцы назвали худшие и лучшие дворы по уборке снегаСмотреть фотографии
19:48
«Цекуны» в шутку называют соседей «егунами»: как говорят жители Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:57
«Динамо-Синара» совершило победный вояж в СтавропольСмотреть фотографии
18:11
Семьи участников СВО посетили выставку первоцветов в ВолжскомСмотреть фотографии
17:33
В СССР было хуже. Что происходит с распространением кори в Волгоградской области?Смотреть фотографии
16:59
Богдарья и Александър: волгоградцы нарекали детей редкими именамиСмотреть фотографии
16:39
В Волжском автомобиль снес столб: двое в больницеСмотреть фотографии
16:07
Центр Волгограда зачистят вручную от снега за 600 тысяч рублейСмотреть фотографии
14:47
Волгоградца «задушили» запахи свежей выпечкиСмотреть фотографии
13:57
Ждут выше нормы: волгоградский гидроузел готовят к большой водеСмотреть фотографии
13:27
«Спартак» взял «Штурмом» лидерство в СуперлигеСмотреть фотографии
12:19
Под Волгоградом грузовик смял Chery Tiggo: погиб человекСмотреть фотографии
12:02
Боец «Бессмертного Сталинграда» Николай Тормосин погиб на СВОСмотреть фотографии
11:39
Под Волгоградом отец сжег иномарку сынаСмотреть фотографии
11:19
Найди своего дворника: в Волгограде объявили о тотальной зачистке города от снегаСмотреть фотографии
10:57
В Волгограде выписали родившихся с весом менее 1 кг двоих девочекСмотреть фотографии
10:26
Скоро будет 50. Росстат насчитал волгоградцам зарплаты в 49,4 тысячи рублейСмотреть фотографии
 