Житель Волгоградской области решил инвестировать свои сбережения в криптовалюту, но прогорел, доверившись непорядочному трейдеру. Как сообщили V102.RU в Михайловском районном суде, обманутый мужчина подал иск о взыскании необоснованного обогащения в сумме более 800 тысяч рублей, но ему было отказано в удовлетворении его требований.

Установлено, что гражданин установил на своем ноутбуке специальную программу с доступом к сайту инвестиционной платформы, где зарегистрировал аккаунт на свое имя.

По совету неизвестного ему трейдера он перевел на счета двух «продавцов» более 800 тысяч рублей в качестве оплаты за криптовалюту, но ее так и не получил. Иск начинающий инвестор подал в отношении «продавцов», которые, по его мнению, неосновательно обогатились за его счет.

- Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд указал на отсутствие со стороны ответчиков неосновательного обогащения, поскольку истец перечислил денежные средства на их счета не без оснований, а в связи с добровольным участием в интернет-проекте по покупке криптовалюты с целью получения прибыли, - сообщили в суде.

Один из ответчиков, как прозвучало на заседании, продал биткоины зарегистрированному трейдеру по размещенной им на бирже заявке. В свою очередь трейдер должен был перевести биткоины волгоградцу, но этого не сделал.

Отмечается, что личность трейдера в ходе расследования уголовного дела установлена не была. В настоящее время предварительное следствие приостановлено.

В суде напоминают, что в настоящее время в России отсутствует какая-либо нормативно-правовая база для регулирования платежей, осуществляемых с использованием криптовалюты, а также требования к деятельности интернет-площадок, на которых она может обмениваться на реальные денежные средства. Все операции с виртуальной валютой (криптовалютой) производятся их владельцами на свой страх и риск, на что Центробанк РФ неоднократно обращал внимание граждан, использующих ее в качестве инвестирования.

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