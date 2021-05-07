Расследования

Несостоявшийся криптомиллионер проиграл суд в Волгограде

Расследования 07.05.2021 16:01
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07.05.2021 16:01


Житель Волгограда, вложивший в покупку биткоинов 5,1 миллиона рублей, остался и без рублей, и без криптовалюты. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение областного суда, волгоградцу отказано в иске о взыскании необоснованного обогащения со своего компаньона, который якобы и обещал потерпевшему биткоины.
Передача денег, которая проходила частями, была оформлена расписками. Согласно материалам дела, деньги в общей сумме 5,1 миллиона рублей волгоградец передал в период с ноября 2017 года по январь 2018-го. Покупатель хотел получить биткоины или обратно свои деньги, если не получит криптовалюту. Однако продавец рубли поучил, но свои обязательства не выполнил, утверждал мужчина. Обманутый житель Волгограда даже писал заявление в следственный орган о совершенном в отношении него мошенничестве. Проверку проводил военный следственный отдел СК РФ по Костромскому гарнизону Западного военного округа, так как продавец являлся военнослужащим по контракту. Тогда заявителю было отказано в возбуждении уголовного дела о мошенничестве в связи с отсутствием состава преступления.
Тогда волгоградец пояснил следователям, что компаньон приобрел на его деньги оборудование для майнинговой фермы и осуществлял его обслуживание, а также выполнял все операции с электронными кошельками. Выяснилось, что с августа 2017 года по январь 2018 года майнинговые фермы заработали биткоинов на сумму 22 тысячи долларов США. Однако распорядиться волгоградец ими не смог, так как компаньон потерял ключи доступа к электронным кошелькам. В постановлении СК также было указано, что обязательства по приобретению биткоинов в количестве 11,5 штук были выполнены.  
Следствию не удалось получить доказательства того, что компаньон похитил средства умышленно, а также специально уничтожил ключи доступа от крипто-кошельков с биткоинами. Отмечается, что все транзакции (операции по пополнению и выводу крипто-валюты с кошельков) являются полностью анонимными. А в связи с утратой кодов доступа к электронным кошелькам волгоградца получить сведения о состоянии баланса и движении денежных средств не представляется возможным. Поэтому подтвердить или опровергнуть доводы заявителя об имевшем место хищении органы предварительного следствия не могут. 
Судебная коллегия по гражданским делам Волгоградского облсуда оставила вынесенное в декабре 2020 года Камышинским городским судом решение без изменения, а жалобу волгоградца без удовлетворения. В своем постановлении апелляционная инстанция отмечает, что все операции с криптовалютой производились их владельцами на свой страх и риск, так как эмиссия криптовалют происходит децентрализованно. А государственный контроль за такой валютой на момент возникновения спорных правоотношений не осуществлялся.
Решение вступило в законную силу.

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