Волгоградских пожарных учили спасать в крупном логистическом центре

В Волгограде пожарные потушили условный пожар и отработали эвакуацию персонала в крупном логистическом центре площадью 43 тысячи квадратных метров, расположенном на границе Дзержинского и Краснооктябрьского районов, сообщает V102.RU.

— Сегодня в ходе учений мы провели тренировку эвакуации персонала с территории комплекса и отработали действия сотрудников МЧС России при пожаре. Отработали все слажено, согласно инструкциям, — рассказал информагентству главный инженер объекта Алексей Галицын.









По словам специалиста, логистический центр снабжен различными системами автоматического пожаротушения, а пожарные краны предусмотрены также в зонах экспедиции, то есть внутреннее пространство склада защищено полностью. Предусмотрено и наружное противопожарное водоснабжение.

Пожарные досконально изучили технические характеристики комплекса, строительные конструкции, внешние и внутренние источники противопожарного водоснабжения, схему подъездов к зданию, расположение пожарной сигнализации и пожарных кранов вместе с огнетушителями.









Замначальника ГУ МЧС России по Волгоградской области по ГПС полковник внутренней службы Сергей Смирнов отметил, что подобные объекты представляют определенную сложность для тушения из-за хранения на территории большого количества горючих материалов и разнообразных товаров разного состава.

— Помимо этого внутри присутствует большое скопление обслуживающего персонала — не менее 200 человек выходят работать в смену. А это значит, что в случае пожара людей необходимо оперативно эвакуировать на безопасное расстояние, чтобы после определить решающее направление и правильно организовать тушение, — пояснил специалист.





Одной из задач сегодняшних учений стала отработка тушения пожара на крыше при помощи подъемников и автолестниц. Спасатели смогли отточить свои навыки, в том числе тактические элементы.

Напомним, что крупный пожар полностью уничтожил склад Wildberries в Санкт-Петербурге. Огнем была охвачена площадь в 70 000 квадратных метров. К ликвидации привлекали около 270 человек и 57 единиц техники.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области