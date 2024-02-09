Происшествия

«Мог сгореть весь этаж»: в Волгограде загорелась квартира в послевоенном доме на ул. Мира

Происшествия 09.02.2024 11:29
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09.02.2024 11:29


В Центральном районе Волгограда на улице Мира 9 февраля загорелась одна из квартир на третьем этаже многоквартирного дома №20. По словам очевидцев, из-за пожара мог сгореть весь этаж. Временно проезжая часть в центре города была перекрыта для транспорта. 



По информации корреспондента V102.RU, огонь вспыхнул в квартире № 76. Экстренные службы вызвал сосед. Эвакуация жилого дома не проводили.  

Сосед вовремя почувствовал запах горелого, вызвал пожарных. Прибывший расчет выставил лестницу и тушил огонь через окно. Из пострадавшей от огня квартиры спасли кота. Никто не пострадал. Причиной могла стать непотушенная сигарета, – рассказали очевидцы. 

По данным информагентства, в момент возгорания никого из хозяев в квартире не было. Чтобы проникнуть внутрь жилища, пожарным пришлось демонтировать металлическую дверь. 

Уточним, что дом №20 – один из первых восстановленных в городе после Сталинградской битвы. Здесь сохранились деревянные перекрытия, что создавало дополнительную угрозу быстрого распространения пламени. 


В ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что сигнал о пожаре поступил в 10.02. Пожарные расчеты прибыли на место  возгорания оперативно – в течение пяти минут. 

На улице Мира в многоквартирном доме на кухне в 2-комнатной квартире горели домашние вещи на площади 7 квадратных метров. Расчеты 3-й пожарно-спасательной части ликвидировали пожар в 10.24. Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается, – прокомментировали в областном главке МЧС.

Как уточняет корреспондент V102.RU, на первом этаже дома располагаются магазины и офисы. Однако эвакуации посетителей и сотрудников заведений не потребовалось. Жильцов данного дома также не эвакуировали из здания. 


В настоящее время проезд по улице Мира для транспорта свободен. 

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102» 

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