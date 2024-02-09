



В Центральном районе Волгограда на улице Мира 9 февраля загорелась одна из квартир на третьем этаже многоквартирного дома №20. По словам очевидцев, из-за пожара мог сгореть весь этаж. Временно проезжая часть в центре города была перекрыта для транспорта.









По информации корреспондента V102.RU, огонь вспыхнул в квартире № 76. Экстренные службы вызвал сосед. Эвакуация жилого дома не проводили.

– Сосед вовремя почувствовал запах горелого, вызвал пожарных. Прибывший расчет выставил лестницу и тушил огонь через окно. Из пострадавшей от огня квартиры спасли кота. Никто не пострадал. Причиной могла стать непотушенная сигарета, – рассказали очевидцы.

По данным информагентства, в момент возгорания никого из хозяев в квартире не было. Чтобы проникнуть внутрь жилища, пожарным пришлось демонтировать металлическую дверь.

Уточним, что дом №20 – один из первых восстановленных в городе после Сталинградской битвы. Здесь сохранились деревянные перекрытия, что создавало дополнительную угрозу быстрого распространения пламени.





В ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что сигнал о пожаре поступил в 10.02. Пожарные расчеты прибыли на место возгорания оперативно – в течение пяти минут.

– На улице Мира в многоквартирном доме на кухне в 2-комнатной квартире горели домашние вещи на площади 7 квадратных метров. Расчеты 3-й пожарно-спасательной части ликвидировали пожар в 10.24. Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается, – прокомментировали в областном главке МЧС.

Как уточняет корреспондент V102.RU, на первом этаже дома располагаются магазины и офисы. Однако эвакуации посетителей и сотрудников заведений не потребовалось. Жильцов данного дома также не эвакуировали из здания.





В настоящее время проезд по улице Мира для транспорта свободен.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»