Происшествия

Под Волгоградом в квартире нашли труп девушки и отравленного хозяина

Происшествия 07.02.2024 10:22
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07.02.2024 10:22


В Волгоградской области в поселке Городище накануне в одной из квартир пятиэтажки по улице Чуйкова, 1а обнаружили труп молодой девушки. Как стало известно V102.RU от собственного источника, хозяина квартиры увезли на скорой с отравлением неизвестным веществом. 

— Скончавшейся был всего 21 год. Она приехала на квартиру к знакомому 22-летнему парню. Оба безработные, — уточнил источник. — На ее теле обнаружены следы от инъекций. Возможно, что в этот раз они нюхали наркотические средства. Шприцов внутри жилья так и не нашли.  

Известно, что хозяина жилплощади доставили в одну из больниц Волгограда с диагнозом «отравление неустановленным веществом».   

Напомним, что Центральный районный суд Волгограда вынес приговор наркодилеру из Узбекистана, виновному в гибели 17-летней студентки, употребившей запрещенное вещество.

Скриншот: Google Maps 

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