Под Волгоградом в квартире нашли труп девушки и отравленного хозяина

В Волгоградской области в поселке Городище накануне в одной из квартир пятиэтажки по улице Чуйкова, 1а обнаружили труп молодой девушки. Как стало известно V102.RU от собственного источника, хозяина квартиры увезли на скорой с отравлением неизвестным веществом.

— Скончавшейся был всего 21 год. Она приехала на квартиру к знакомому 22-летнему парню. Оба безработные, — уточнил источник. — На ее теле обнаружены следы от инъекций. Возможно, что в этот раз они нюхали наркотические средства. Шприцов внутри жилья так и не нашли.

Известно, что хозяина жилплощади доставили в одну из больниц Волгограда с диагнозом «отравление неустановленным веществом».

Напомним, что Центральный районный суд Волгограда вынес приговор наркодилеру из Узбекистана, виновному в гибели 17-летней студентки, употребившей запрещенное вещество.

Скриншот: Google Maps