Сегодня, 29 января, Центральный районный суд Волгограда вынес приговор наркодилеру из Узбекистана, виновному в гибели несовершеннолетней от употребления запрещенного вещества.

Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 24-летнего подсудимого признали виновным по нескольким статьям УК РФ: в незаконном сбыте наркотика несовершеннолетнему, склонение к потреблению наркотических средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего и покушение на сбыт наркотиков с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.

- С учетом обстоятельств совершения преступлений и мнения государственного обвинения суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщила Черединина.

Следствием и судом установлено, что в ночь с 9 на 10 мая 2023 года фигурант уголовного дела, находясь в одном из заведений по улице Набережная 62-й Армии, познакомился в тремя девушками. Из них двое были несовершеннолетними. В ходе общения он предложил ради интереса попробовать запрещенное вещество. Они направились на такси во двор дома № 4 ул. Гоголя в Центральном районе Волгограда, где молодой человек передал девушкам наркотик. После употребления одной из 17-летних студенток стало плохо. Опасаясь того, что станет известно об употреблении наркотиков, в медицинское учреждение молодые люди сразу не обратились, пытаясь оказать помощь самостоятельно. Однако через несколько часов после приема наркотиков несовершеннолетняя скончалась в результате отравления метадоном.

Ранее сообщалось, что мужчина под угрозами неприятностей с полицией запретил ее подругам вызывать скорую помощь, попытался самостоятельно ее откачать. Но это не помогло. Поняв, что девушка умирает, он убежал. Затем мужчина скрылся с территории региона. Он был задержан в Астраханской области на границе с Казахстаном. Позже выяснилось, что он был наркодилером и хранил адреса закладок.

По материалам дела ему также инкриминировалось покушение на сбыт наркотиков путем обустройства тайников-закладок. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Фото: прокуратуры Волгоградской области